“De ben petit ja sabia el que volia estudiar, sabia que volia dedicar-me a l’esport”, apunta, i comenta que “vaig fer el que és especialització esportiva a l’Escola Catalana de l’Esport, a Barcelona, i després vaig estudiar al CAR de Sant Cugat”. A més, ha fet altres formacions externes perquè en aquest sector “has d’estar constantment actualitzant-te”.
Amb el seu pare, que té una vasta experiència en aquest món, i dos socis més, van obrir el gimnàs Stadium XT360. “El meu somni sempre havia sigut tenir el meu propi centre. El meu pare va crear un sistema d’entrenament que es diu XT360. No hem inventat res, però de tot el que existeix, extraiem tot el que creiem que és necessari per aconseguir un bon estat de forma física i una salut equilibrada”, assenyala.
“A nosaltres ens agrada descriure’l com un centre de salut en què tu vas a buscar la salut a través de l’esport”, manifesta. Assegura que l’activitat física “cada vegada està més present en la societat i és molt important el treball de força, sobretot en edats avançades, perquè la gent tingui una bona massa muscular”.
“El món de l’esport és una professió i si tu no t’hi dediques, no has de tenir aquests coneixements i, al final, t’has de posar en mans del professional per assegurar-te que el que estàs fent sigui el correcte”, declara.
És un dels quatre creadors de la Coffee Party. “És fer esport i allargar-ho amb esmorzar, festa, vermut. Un matí saludable, amb el concepte que sortir de festa no ha d’estar lligat a borratxeres”.