En un moment de la seva vida que “no tenia clar el que volia fer”, havia de triar estudis i es va decantar per formar-se en Màrqueting Digital i Comunicació. Mentre estava la universitat va començar a endinsar-se en el món “dels NFT, el Blockchain, i aquí és on vaig començar a veure el camí cap a què m’agradava, que era la tecnologia”, diu. “Quan vas madurant, vas trobant el que t’agrada, el que et dona resultats, t’acabes motivant. La clau de tot és la motivació, és trobar el camí”.
Es va apuntar a un Màster en tecnologia Blockchain i negocis a Web3, a l’escola Founderz. “Arran d’això, com que era un membre molt actiu de la comunitat, vaig entrar a treballar a Founderz”, detalla. La seva tasca a aquest centre és “és gestionar l’equip de suport de l’alumne i també gestiono la comunitat d’alumnes, que ja són gairebé 600.000, i també faig classes”, comenta. També fa “webinars” formatius per a l’empresa de software, Raiola Networks.
Està especialitzat en “la part de la IA aplicada als negocis” i és del parer que “si no tens una bona estratègia que recolzi el procés d’automatització o la implementació de la IA, tendeix a fracassar”. Subratlla que en la IA tot “avança molt de pressa i cada setmana hi ha nous canvis” i avisa a les empreses que, en aquest camp, “o t’adaptes o els teus competidors se’t menjaran”.
Té una web i una newsletter, “IA sin complicaciones” Va jugar a tennis seriosament i va estar al CAR de Sant Cugat amb una beca. Va començar a l’Atlètic i després va jugar al Cercle Sabadellès