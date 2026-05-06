La idea va sorgir recordant la pel·lícula “Cadena de favors” que, en el seu moment “em va impactar molt”, explica. I va pensar que li agradaria “fer alguna cosa en aquesta línia”. Té traça per la informàtica i també per la IA i va pensar en “ajudar que la gent pugui ajudar, perquè entenc que ajudar és una forma de felicitat real, o sigui, la felicitat autèntica”, més que no pas “la felicitat més passatgera de comprar-te un cotxe”, per exemple.
Va crear Xarxa de Favors. Opina que “ajudar que la gent sigui més feliç dona molt sentit a la teva vida” i l’objectiu d’aquesta plataforma és que “ajudes de forma desinteressada, i només pel plaer d’ajudar i per la satisfacció d’haver ajudat algú”. Tot es vertebra des de la pàgina web remeiprat.github.io/Xarxa-de-Favors/, que afirma que és “molt senzilla”.
“Hi ha quatre tipus de missatges, necessito ajuda, ofereixo ajuda, intercanvi o donacions d’objectes, i activitats i socialització”, detalla. Fa tot just un mes que va començar i està satisfeta de com va funcionant la cosa, si bé. Diu que “a la societat en què estem, estem molt pendents de nosaltres mateixos” i considera que “a això d’ajudar no li donem la importància que realment té”. Actualment, una de les coses que l’ocupa bastant temps és “un taller que faig de risoteràpia i creixement personal, en el Casal del barri de Sant Pere”.
Ha estat 25 anys treballant com a professora i investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Facultat de Psicologia. “Soc doctora en psicologia i ara estic jubilada”.