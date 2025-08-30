Corina Prieta Valenzuela, enginyera i escriptora
La seva primera formació va ser Enginyeria Electrònica a la UPC i després “vaig fer la doble enginyeria de telecomunicacions i informàtica”. Va començar a treballar a on està ara, a l’empresa Ficosa de Viladecavalls, i “em va agradar més la part de gestió de persones”. Arran de les reunions que tenia amb el seu equip, va començar a llegir molt sobre temes de comportament i li van servir per “ajudar-los”.
I va començar a escriure. “He llegit molt, però mai havia escrit res fins ara”, explica. I d’aquí va néixer “Conecta con tu superpoder y haz tus sueños realidad”. “És un llibre dividit en diferents capítols, que són les eines que nosaltres tenim per poder aconseguir el que volem. I comença per les creences, pensaments, emocions, sentiments, decisions, accions, hàbits i resultats”. “Intento explicar de manera senzilla, amb vocabulari pels nens, amb exercicis, amb exemples, amb il·lustracions, com poden aprendre a utilitzar aquestes eines”, assegura.
“La meva intenció és continuar formant-me en aquesta branca de psicologia o “coaching” infantil. El llibre no explica conceptes molt difícils i no són de necessitar una carrera per explicar-los”, comenta. Creu que no serveix que “els adults intentem inculcar aquests conceptes i no donem exemple” i “l’entorn ha de ser conscient que és un exemple per als nens”, diu.
De moment no es veu escrivint un llibre per a adults i considera que per a aquesta franja d’edat “hi ha molts llibres d’autoajuda i per a nens hi ha molts contes, però com aquests no n’hi ha tants”.