Al seu país d’origen, la República Dominicana, va estudiar “llengües modernes, menció anglès, a la Universitat Autònoma de Santo Domingo”. “A l’institut, la professora d’anglès sempre em triava perquè l’ajudés amb algunes classes, perquè em veia hàbil amb l’idioma”. Es volia dedicar a fer de professor d’aquest idioma perquè “m’agrada l’anglès i m’agrada ensenyar”.
Quan va acabar la formació va treballar “en col·legis privats” del seu país i, l’any 2002, “vaig muntar una petita acadèmia i així em vaig iniciar. Un any més tard, va guanyar una beca per venir a Espanya i “vaig arribar a Madrid”. Va treballar a un institut d’Alcalá de Henares i, l’any 2005, va fundar la seva primera acadèmia, que es deia Centro de Estudios Método. Posteriorment, se’n va anar a treballar a Londres, durant uns set anys i, des del passat mes de febrer, que es va instal·lar a Terrassa.
Aquí ha obert l’acadèmia d’anglès Blue Bridge School. “Estem contentíssims de l’acollida de la gent”, subratlla. Afirma que “la part de la gramàtica li va molt bé als nois i el que hem de treballar més fort és en la part del parlar i la d’escoltar, que els costa més”. Tot i l’auge d’altres llengües, opina que “l’anglès continua controlant internacionalment tots els mercats i en qualsevol país que et mous, l’idioma de negoci continua sent l’anglès”.
La Blue Bridge School, al passeig Vint-i-dos de Juliol, no només se centra en infants i joves i també té oferta per a adults. Tampoc descarta obrir-se a altres idiomes, com pot ser el francès