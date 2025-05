Guille Ricart, dissenyador artístic

Tot i que el disseny l’atreia molt, va formar-se en Màrqueting i Investigació de Mercats. Amb el temps, va tenir molt assumit que volia ser dissenyador de tot. “De tot vol dir absolutament tot. Vaig començar amb roba, he pintat parets, qualsevol cosa. Tot el que es pugui imaginar ho he personalitzat”, apunta.

Va estudiar a la UOC perquè el seu pare va anar a treballar al Japó i “allà i com que tenia molt temps lliure, doncs em començo pintant les sabates. I va començar a agradar”, afirma. Quan va tornar, va fer una línia de roba que li va funcionar molt bé. Va crear la seva marca, Kobdesign i, fa un any, va començar a “treure productes molt concrets, més diferents, per intentar no ser el mateix que les marques que hi ha ara”. Es considera “molt de detalls, molt perfeccionista”, bàsic per a la seva feina.

Manifesta que “sense els pressupostos que tenen aquestes marques, no es pot competir, i per això intento fer peces més úniques”. També va començar a personalitzar articles amb brillants i ha obtingut una resposta. “Ara estic en el punt que estic creixent i la intenció és passar a coses més grans”. Diu que el que li agrada és “agafar una cosa i transformar-la perquè valgui molt més” i que és un sector complicat i afegeix que per obrir-se un camí, les xarxes socials “són el 100%, perquè si no la gent no et coneix”.

A la seva pàgina web, kobdsgn.com i també a través de xarxes socials com Instagram, YouTube, Pinterest o TikTok, hi ha una bona mostra de tot el que pot oferir.