Ha publicat fins ara tres llibres de poesia. L’últim va ser “En mi bosque de robles” i, anteriorment, també van veure la llum “Bajo la sombra de los abetos” i “Alas de lluvia”. Va començar a escriure poemes a l’adolescència “perquè era una manera d’expressar els sentiments. He estat sempre molt sensible, molt sentimental i era com una manera de treure això, els primers amors, tot això”.
A les seves poesies hi ha “vivències personals i el que em va venint mentalment. A vegades no estic fent res i de sobte començo a escriure i tota l’estona em venen frases o versos”. Opina que la poesia “no és un gènere majoritari, però sempre existirà” i afegeix que “hi ha molta gent que escriu poemes, més de la que ens imaginem”. No ha descartat mai escriure relats i “novel·la també m’ho he plantejat”, si bé apunta que “el que passa és que la novel·la sí que em suposa més treball” de crear personatges i una trama.
En canvi, és del parer que “la poesia implica el que són els teus sentiments i la manera d’expressar-los que té cadascun” i comenta que “jo crec que escric de forma molt senzilla i amb un llenguatge quotidià” i que arriba a tots els perfils i totes les edats. En aquests moments, està treballant en un quart llibre de poemes i també en una possible exposició de fotografies i poesies seves.
Va estudiar una FP de Comerç i també va fer una formació de moda, de tall i confecció i de mecanografia. Ha treballat a botigues, “de cara al públic, que és el que a mi m’agrada”.