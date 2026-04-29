“Tinc el rol de gerent” a l’empresa Mativa. Tot va començar estudiant Empresa i Tecnologia. “Em considero una persona inquieta i m’entusiasma la tecnologia. Com que m’agradava la part de negoci, em va portar a estudiar aquest grau que barrejava” els dos vessants, comenta. “El meu tiet i el meu pare van fundar una empresa de tecnologia que es diu Flexible”, explica, i Mativa està “sota el seu paraigua”.
Quan va acabar, però, va estar treballant un any i mig a una start-up tecnològica de Barcelona i la seva tasca era de product manager i “havia d’intentar comercialitzar i fidelitzar els clients que teníem d’aquest producte”. Tot fins que la família li va dir si volia treballar a Mativa, on ja fa un any i mig que hi és. “El que faig és controlar una mica el dia a dia executiu de l’empresa i estic buscant clients. Sobretot, és un rol molt comercial”, detalla.
“Fem desenvolupament de software a mida. Nosaltres ens definim com a Software Factory Boutique, perquè fem software de qualitat des de Terrassa”, manifesta. És molt jove i admet que, segurament, “em falta experiència i equivocar-me moltes vegades, però dels errors s’aprèn, i això ho tinc claríssim”, agrega. “Ara hi ha hagut el boom aquest de la intel·ligència artificial i és un tren que s’ha d’agafar sí o sí. No hi ha debat”, considera.
“Som una empresa amb talent local, amb treballadors tots de Terrassa, amb clients de Terrassa, i és un model de negoci diferent del SaaS, que s’ha posat molt de moda, últimament”.