“Crec que portem un gen d’arquitectes a la meva família”, detalla. “El meu avi era mestre d’obres, el meu pare era aparellador i constructor, el meu germà gran és arquitecte, i jo, que soc la petita, soc arquitecta. Em vaig casar amb un arquitecte i tinc un fill i tinc nebots que són arquitectes”, afegeix. “Ho he viscut sempre a casa”, subratlla.
Va treballar un temps amb el seu pare, època en què “vaig aprendre moltíssim” i, més tard, ja va tenir el seu despatx professional i, ara, amb el seu fill Javi, porten Studio Gama. De la professió diu que “m’agrada que, per sobre de tot, dissenyes, i que tens molt contacte amb la gent, sempre diferent, i això et dona un bagatge increïble i el repte d’encertar el que volen”. “Sempre m’he envoltat de gent jove al despatx, perquè penso que tenen una visió de les coses més fresca, que a vegades és massa atrevida, però en tot cas és bona, i, a més a més, a nivell d’eines, dominen molt”, detalla.
Està implicada amb Torneig Hockey Solidari “THS” des del primer moment. Va ser la presidenta fins a 2023 i ara n’és la presidenta honorífica i continua implicada. “És un projecte en el qual hi crec molt, i és un projecte de molta il·lusió”, comenta, i manifesta que “hi ha molta necessitat i això et mou”. Agrega que “Terrassa és molt solidària i, en moments difícils, també ho ha sigut”.
Diu que Terrassa té atractiu importantíssim a nivell arquitectònic. “Tota l’època industrial i el Modernisme ha deixat un llegat fantàstic” i “ara es veuen projectes molt macos”.