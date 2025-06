Després de quaranta anys exercint d’administratiu a la mateixa empresa, va decidir que era el moment de fer un canvi. Va començar el procés de buscar a què es voldria dedicar i, un dia, la seva neboda li va ensenyar un bol tibetà i el va fer sonar. Aquell so el va captivar i, l’endemà “em vaig posar a mirar per internet i vaig veure que això s’ensenyava”, afirma. Va contactar amb un professor i va començar a formar-se en aquest camp.

“T’ensenya a fer teràpies, pots fer massatge vibracional a la persona, i sonor, les dues coses i també el que són els banys de so”, comenta i afegeix que “nosaltres som pura vibració, i això el que fa és alinear-te una mica i pots entrar en meditació”. Apunta que “la malaltia, moltes vegades, ve d’una emoció que tens bloquejada a dins i això et fa sortir les emocions” i aquests instruments “et fan entrar en consciència”.

Diu que la pràctica de la sonoteràpia, que assegura que “m’ha canviat la vida”, està creixent i manifesta que “soc conscient que soc incapaç de sanar absolutament res. Si et sanes, et sanaràs tu. Jo et puc ajudar amb el so, amb la intenció”.

No li agrada la paraula terapeuta, perquè “no hi ha uns estudis darrere com per dir-te que ets un terapeuta de res”. És del parer que “les farmacèutiques no ens volen sans. Ells volen consumidors”.

Explica que també està fent xamanisme i, d’altra banda, “una teràpia quàntica” que es diu SAAMA i assegura que “si tu poses la teva intenció en una cosa, pots arribar a canviar”.