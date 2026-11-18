Quan feia quart d’EGB, hi havia “el típic diari de l’escola i vaig presentar un conte meu i el van publicar”, recorda. Més endavant es va presentar a uns Jocs Florals “però no vaig guanyar”. Escriure ho duia a dins de petita i, l’any 2017, va reprendre aquesta afició i va presentar una novel·la titulada “Qué vi en sus ojos” a una editorial petita que, el novembre de 2019, li va publicar.
Ara ja en porta tretze de publicades, la darrera “El lugar al que siempre quise volver”, que acaba de veure la llum i que està ambientada a Terrassa. “Són totes novel·les romàntiques”, comenta. És un gènere que li agrada i declara que “l’amor està a tot arreu i és el que mou el món”. I també es troba en altres estils literaris. “A tots els gèneres hi ha amor. Sempre hi ha l’amor en tot”, agrega. “M’agrada tractar molt les emocions, els sentiments” en els seus llibres.
Un any més tard de la primera, va publicar la segona, ja en una altra editorial, si bé, finalment, va decantar-se per autoeditar les següents. “Ara cada cop hi ha molta més gent que autopublica i jo estic molt contenta”, subratlla. Considera que té “molta inventiva” i afirma que “tu tens quelcom dins que vols expressar i totes aquestes històries que em volten pel cap les vull posar i tenir-les en un paper”. Sosté que la novel·la romàntica és una opció que té molta tirada i molts adeptes avui dia.
Té dues carreres, Dret i Psicologia que li han servit “per poder situar-me, per poder saber parlar amb la gent, per poder saber estar”. Treballa a la UPC “gestionant màsters i postgraus”.