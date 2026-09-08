Explica que l’any 1994 va fer un programa d’entrevistes a la desapareguda TV20, que “es deia ‘Fes el que vulguis’, i tractava sobre el món de l’espectacle, la cultura, l’art...”. Va ser el seu primer contacte amb la comunicació, un tema que li ha agradat de sempre. Més tard, va crear un canal de YouTube, “Terrassa Entrevistas Exprés”, que ara ho té aturat. Assenyala que, quan hi va haver el “boom” de les xarxes socials, a través de Facebook, també va crear “Et vull fer una entrevista”.
“El concepte sempre és entrevistar persones que tinguin alguna cosa interessant a dir”, manifesta, i afegeix que “entrevistar també és una manera d’aprendre”. Ho ha fet “en un format simple, que és com molt natural”, afirma. Altrament, creu que “si vols fer alguna cosa, ho has de fer de franc, perquè si no, és que no hi ha manera”, detalla.
Opina que, sovint, en tot el món, “el problema més generalitzat sempre és la falta de comunicació. Que si jo dic, que si tu interpretes, que si l’altre no es comunica”.
També recorda que va formar-se en Interpretació i fer teatre al Teatre Estable de Sabadell, participant en algunes obres i, posteriorment, a Barcelona. Després d’un pas per Itàlia, etapa en què “vaig desconnectar” del seu pas pel teatre i, quan va tornar, va fer classes d’interpretació.
Diu que sempre ha tingut molt clar que “és molt complicat” poder-se dedicar de manera professional a la comunicació i apunta que “acabes fent les coses de manera voluntària”