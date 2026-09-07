Va estudiar Geologia, que és el que realment li agradava, però arran d’un accident no va poder continuar dedicant-s’hi. Després va fer una enginyeria d’Administració i Direcció d’Empreses i, després de diverses activitats “vam crear una empresa, juntament amb un banc per fer operatiu i ens vam associar”, explica. Va néixer trobar la Renta 4 i “al cap d’uns anys em van comprar la cartera i em va contractar com a empleat” i ara és el director de l’oficina a Terrassa.
Ha fet formació sobre el món financer explica que “soc EFA, European Financial Advisor” i també ha après pel seu compte. També va ser programador i diu que “la programació t’ajuda a ordenar el cervell” i explica que “des de petit he fet sempre tres o quatre coses” a la vegada.
Considera que hi ha manca de coneixements del que és el món financer i assegura que “és un defecte que hi ha aquí a Espanya, en general, que hi ha cultura d’estalviar, però no hi ha cultura d’invertir”. “Tot es veu com un risc i si vols guanyar, te l’has de jugar”, afegeix. I ho atribueix que predomina “la mentalitat de poc a poc, de viure dels teus recursos i estar molt tranquil, tenir una vida plàcida”. En aquests moments veu l’economia “molt manipulada”, però opina que “va bé i segueix tibant”, encara que hi ha sectors que “estan en problemes”.
A més de la seva feina a Renta 4 Banc, també té una empresa que es dedica a la protecció contra la corrupció “d’elements submergits o enterrats”, i també gestiona una immobiliària