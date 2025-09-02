“Fa un any que vaig començar a fer música, a cantar, i va ser gràcies a uns amics que a casa tenien el seu “home studio”, que després me’l vaig quedar jo”, assenyala. El seu estil preferit és el reggaeton, però “ho derivo cap a un reggaeton més melòdic, més cantat, no tan rapejat”, apunta. Diu que “estic molt content amb els resultats que estic tenint” i assegura que “els números per a mi no són el més important perquè això és com una afició ara mateix”.
El seu nom artístic és Rykko i el seu productor és l’Eloi Núñez. Entre tots dos tenen algunes cançons preparades i l’objectiu és treure’n quatre el novembre, “com el primer EP junts, amb 4 cançons de diferents estils”, detalla. “Encara no té nom, però tinc pensada l’estètica i en ser quatre cançons diferents volia que fos com Mario Bros, que són diferents mons, que has de saltar nivells”.
Pel que es refereix a les lletres de les cançons, diu que “hi ha moltes vegades que t’inventes històries o històries d’algun amic que li ha passat això i dius, va bé, doncs ho recrearé”. Li agradaria dedicar-s’hi perquè “és un món molt bonic i és molt agraït, i a la gent que li agrada la teva música t’ho agraeix molt” i afegeix que el que més l’atrau és “cantar davant de la gent”. Afirma que “intento que la gent se senti identificada amb la meva música”.
Des de fa tres anys, treballa com a càmera a Televisió Espanyola. Va estudiar Captació i Tractament d’Imatges. De la seva feina li agrada que no sempre ha de fer el mateix.