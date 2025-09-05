Després del batxillerat, va estudiar Educació Infantil, especialitzada en Atenció a la Diversitat i va fer de mestre a uns anys, a centres de Vacarisses, Sabadell i Terrassa, al Joan XXIII. Més tard va marxar a Austràlia i allà va estar un any i mig fent diverses feines, fins que fa uns vuit mesos va tornar a la ciutat. “Allà vaig començar a fer quadres” i aquí ha iniciat un projecte molt més professional.
“Estic plasmant moltes coses interiors de canvis i transicions, i són quadres amb textures. És massilla, amb sorra de platja, i algunes petxines, i amb colors també molt neutres, que transmeten calma. Són com quadres que t’inviten a parar-te, a veure, a mirar com és, a contemplar-lo”, explica. I afegeix que “el meu propòsit és treure les meves emocions, sentiments, i moments de canvis i moments que no saps molt bé què fer amb la teva vida”.
Des que va tornar d’Austràlia ha viscut “moments difícils” i “l’art m’ha fet aixecar del llit i fer coses. És el que m’ha motivat”, declara. I agrega que “el meu objectiu és arribar a interioristes, arquitectes i persones que realment valorin l’art, que no és només per decorar una paret”. Lamenta que “la gent normalment pensa que fas art perquè t’avorreixes” i no hi està d’acord i reclama que “el valor de l’art l’ha de posar l’artista i s’ha de lluitar amb això”.
Els seus treballs es poden contemplar al compte d’Instagram @phesa.art. El mes de gener del 2026 té prevista una exposició a un restaurant de Falset, la localitat tarragonina.