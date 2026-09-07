Com és la prèvia de l’inici de curs des de dins?

La situació d’extraordinarietat també s’ha fet palesa als claustres escolars durant els dies de preparació del nou curs. “Com a director i representant institucional, s’ha de vetllar pel dret a l’educació de tots els alumnes, però també s’ha de vetllar perquè les reivindicacions laborals es puguin portar a la pràctica”, relata el director de l’Institut Can Roca, Daniel Garreta. Tenint en compte la vaga, el centre ha posposat les presentacions del curs previstes per a aquest, 8 de setembre, i les trasllada a dimecres, quan hi sigui tota la plantilla docent i tot l’alumnat. De fet, aquest dilluns mateix, a primera hora, l’equip directiu ja ha enviat una circular a les famílies explicant la situació i els serveis mínims excepcionals per a la vaga.
Aquest matí, l’equip directiu ha reunit els prop de setanta professionals docents del centre per dur a terme el darrer claustre abans de l’inici de curs, on es van tractar temes preparatoris com la nova distribució del pati, eines pel software iEduca, o la normativa de pantalles, entre d’altres. Com apunta el director Garreta, el professorat ha disposat d’una sola setmana per a posar a punt horaris, grups, projectes i coordinar-se abans de l’arribada dels alumnes. Un marge que, amb el pas dels anys, s’ha anat escurçant. “Abans, disposàvem de dues setmanes, quan el curs començava després de la Diada. Ara, des de fa poc, en tenim només una”, comenta Garreta.
Aquesta reducció afecta especialment la coordinació del professorat. En una promoció d’uns 120 alumnes, explica el director, abans hi havia temps per posar en comú la situació de pràcticament tots els estudiants. Ara, en canvi, “tenim aproximadament una hora per promoció per compartir la informació més important” i la resta es trasllada al treball individual dels docents. “La qualitat, evidentment, queda afectada”, denúncia.
El centre afronta, a més, el curs amb prop de 75 professionals, una vintena dels quals són nous. Per facilitar-ne la incorporació, l’equip directiu organitza una reunió de benvinguda i els assigna referents dins dels departaments. Però l’escassetat de temps també dificulta aquesta adaptació: “Arribar a un centre nou ja és complicat, i fer-ho amb tan poc temps per preparar-ho encara ho fa més difícil”, assenyala el director.
A tot plegat s’hi ha afegit la vaga de docents: “S’ha d’anar combinant i jugant en aquesta situació”, conclou Garreta.