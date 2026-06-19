“S’ha de ser rigorós i informar bé; no es pot enganyar a la gent”

El seu pare tenia un concessionari de cotxes de cotxes aquí a Terrassa i tot apuntava que havia de seguir el negoci familiar i que estudiaria Econòmiques, però quan va arribar el moment va decantar-se per Medicina. “Durant la carrera vaig veure que realment és el que m’agradava, però tampoc tenia massa clar a què em dedicaria”, subratlla. I va acabar triant Ginecologia.
Quan va acabar la carrera va començar al Parc Taulí, on va treballar durant tretze anys. “M’agradava la medicina prenatal, però, per casualitats de la vida, i vaig acabar fent la consulta de reproducció”, recorda. Ho va combinar amb feines a centres privats fins que va patir un accident de cotxe sortint d’una guàrdia i va prendre la determinació de centrar-se en un treball i va decidir “dedicar-me en exclusiu a la privada”.
Va fer-ho a l’Institut Marquès, després a l’Hospital Quirón fins que, fa quatre anys, “em va arribar un projecte que m’apassiona, que és liderar el projecte de Dexeus Vallès”. “En fertilitat, el que marca que puguis aconseguir un embaràs o no de manera natural és la teva edat”, diu. Reclama que en aquestes qüestions, “s’ha de ser rigorós, i informar bé. No es pot enganyar la gent”. “M’agrada que la gent entengui el que fem. Quan els pacients em pregunten, m’encanta. Vull que em qüestionin el que els hi dic”, afirma.