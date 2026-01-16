Va entrar a la Policia Municipal “per vocació i ho tenia claríssim” i el que més li agrada era “poder ajudar a la gent”. Estava a una patrulla concreta, la que es deia Policia Ecològica, que “el que fèiem era tenir cura del medi ambient”, però ara fa uns anys que es va desfer i està a Seguretat Ciutadana. “A mi el tracte amb el ciutadà m’agrada molt” i va preferir ser agent a la seva ciutat que no pas d’un altre cos.
“Tenir un coneixement del territori, crec que també et dona més qualitat quant al servei que dones. No només de la ciutat, sinó de tot el teu entorn.”, apunta. De la inquietud d’ajudar als altres, l’any 2015 es va crear Egara Cops, per trobar fons per a les malalties poc freqüents i, dos anys més tard, Policías x Valientes, que ho fa pel càncer infantil. “Simplement va ser per empatia. Aquesta paraula que tant s’ha perdut, de posar-te a les sabates dels altres”.
Es dediquen a organitzar esdeveniments per recaptar fons, com les Rapades Solidàries, que ja han arribat a les deu edicions. A més, subvencionen dues beques a dues investigadores, una a la Vall d’Hebron i l’altra a Sant Joan de Déu. “Som el primer cos policial que recapta donatius per subvencionar dues beques a dos hospitals”, manifesta. Considera que “Terrassa és una de les ciutats més filantròpiques que pot haver-hi. És molt solidària”.
Diu de la policia que “estem per altres coses més que per denunciar, que és el que es veu”, comenta. Però recorda que “qui comet les infraccions són els altres, no som nosaltres”.