Cancel·len el Gran Concurs de Grimpaires de Matadepera

El temporal que ha començat aquest dissabte ha obligat a la Germandat de Sant Sebastià de Matadepera a cancel·lar definitivament el Gran Concurs de Grimpaires, un dels actes més populars i esperats de les festes del patró matadeperenc. "A causa del tempora, ens veiem obligats a cancel·lar la grimpada per a la seguretat de tothom", han anunciat a les xarxes socials. Com ja van explicar des de la Germandat divendres al Diari de Terrassa, la organització pretenia continuar amb l'acte tot i la pluja, excepte si es donava una tempesta de llamps o una pluja molt intensa que fes impossible la celebració del concurs d'una manera segura. Aquest dissabte s'han esperat fins a les 11 del matí, però en previsió a que les precipitacions no farien més que augmentar d'intensitat, han decidit suspendre l'activitat. Encara no se sap si la típica escalada del pi quedarà suspesa definitivament o si es buscarà una data alternativa per efectuar la competició. \r\n