Roben coure de la zona esportiva de Matadepera i deixen sense llum els camps municipals

La matinada de dijous a divendres, 20 de febrer, diversos individus van robar el coure del cablejat elèctric dels camps d’hoquei i futbol de la zona esportiva municipal de Matadepera. Fins que no es restitueixi la instal·lació, els equipaments romandran parcialment tancats i només es podran utilitzar en horari diürn.
El robatori es va produir cap a les 4.30 hores de la matinada i ha deixat sense enllumenat els camps municipals, afectant centenars d’usuaris, especialment infants i joves que hi entrenen regularment. Segons ha pogut saber el Diari de Terrassa després del peritatge dels danys, l’Ajuntament de Matadepera estima el cost de la reposició en uns 30.000 euros i ha traslladat als clubs que treballa perquè la incidència quedi resolta entre aquest dimecres i dijous.
L’alcalde, Guillem Montagut, ha qualificat els fets de “delicte greu” en un missatge difós a les xarxes socials. “No estem parlant d’una simple bretolada, estem parlant d’un delicte greu que suposa una despesa força important”, ha assenyalat. “Hi ha molta gent afectada, entre d’altres, tots els infants i joves que entrenen i juguen en aquests camps”.
Una de les càmeres de seguretat instal·lades a la zona es va apagar a causa del robatori, però la resta van continuar enregistrant imatges. La Policia Local les està analitzant per intentar identificar els autors dels fets. Una vegada analitzades es facilitaran als Mossos d’Esquadra, que ja estan amb la investigació entre mans. En aquest sentit, també s’ha celebrat una reunió amb els clubs afectats per explicar-los l’estat de la situació.
Segons el cap de la Policia Local de Matadepera, Xavier Val, feia anys que al municipi no es registrava un robatori de coure d’aquesta magnitud, després d’una sèrie de sostraccions en fanals de l’enllumenat públic. Val ha indicat que, per la magnitud del robatori, els autors “sabien el que feien”. Una de les principals hipòtesis és que els lladres haurien pogut accedir al recinte aprofitant els desperfectes que la ventada de fa unes setmanes va provocar al perímetre de la zona esportiva, i la seguretat de la qual no havia estat reforçada.
Les conseqüències del robatori també han obligat els clubs a reorganitzar la seva activitat. El president de l’Athletic Matadeperenc, Santi Fontseca, ha explicat que el club va haver de suspendre dos partits el cap de setmana passat. Pel que fa als entrenaments, es duen a terme amb normalitat fins a les 18.45 hores; a partir d’aquesta hora, els equips es traslladen a les instal·lacions de l’Escola Gresol, un espai que el club ja llogava abans de l’incident.
En canvi, el C.F. Matadepera, que no disposa d’aquesta alternativa, només pot entrenar en horari diürn. Pel que fa al club d’hoquei Matadepera 88, l’activitat nocturna s’ha traslladat a les instal·lacions del CD Terrassa Hockey, un gest que l’alcalde ha volgut destacar com a exemple de col·laboració entre entitats esportives.
A banda dels danys materials, l’afectació principal recau en els centenars de nens i joves que aquests dies no poden fer ús amb normalitat de les instal·lacions esportives municipals. Mentrestant, els cossos policials continuen treballant per identificar els autors del robatori i aclarir les circumstàncies dels fets