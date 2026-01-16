El Gran Concurs de Grimpaires de Matadepera arriba a la seva 51a edició

Matadepera continua celebrant les festes d'un dels seus patrons aquest cap de setmana. Les Festes de Sant Sebastià s'extenen per gairebé tot el gener, ja que comencen el dia 8 i acaben el 25 del primer mes de l'any, i tenen com a protagonista absolut un arbre: el pi.
Si el cap de setmana passat es van celebrar la Baixada i la Plantada del Pi, ara el que toca és escalar-lo. A les 10 del matí de dissabte s'encetarà el Gran Concurs de Grimpaires, una tradició que es va iniciar l'any 1975 i que avui dia ocupa un lloc destacat en l'agenda festiva de la localitat vallesana. Enguany, l'arbre escollit fa 22 metres d'alçada, dels quals els grimpaires n'hauran d'escalar 17, ja que el pi té 3 metres de copa i 1,5 metres s'han utilitzat per plantar-lo a la plaça de Cal Baldiró.
Les inscripcions s'obriran a les mateixes 10 hores i romandran obertes fins que s'hi apuntin 100 participants. Mentre les i els grimpaires adults es van inscribint, els 10 millors grimpaires júnior del concurs infantil, que es va celebrar el cap de setmana passat, podran provar sort i escalar el pi gran. Enguany hi haurà premis per als tres millors escaladors de pins que hi participin en les categories masculina i femenina generals i per al jovent d'entre 10 i 18 anys. Per altra banda, també hi haurà recompenses especials per als participants més habilidosos amb més de 40 anys i per als que aconsegueixin un millor temps utilitzant la tècnica de grimpada tradicional.
Entre els grimpaires matadeperencs més destacats hi ha el bomber local Jordi Autonell, guanyador de l'edició del 2024 amb un temps de 19 segons i usuari de la tècnica tradicional, i l'Èric Riba, vigent campió del concurs amb un temps de 19 segons. També hi sobresurt la Maria Amat, la campiona de les tres darreres edicions del concurs en la categoria femenina.
Amb la mirada al cel, però sense cancel·lar
Tot això passarà si el temporal ho permet. De moment, la Germandat de Sant Sebastià de Matadepera, l'entitat que coordina la logística de la celebració, ha informat a través d'un comunicat que la programació del Concurs de Grimpaires es manté a l'agenda, però està a, ja que les previsions meteorològiques sostenen que a partir de dissabte s'iniciarà un nou període plujós a causa d'una borrasca mediterrània que afectarà especialment a Catalunya. Amb tot, la Germandat afirma que cancel·lar el concurs és l'última opció dins els seus plans. "La idea és fer el concurs tot i la pluja", ha afirmat al Diari de Terrassa el president de la Germandat de San Sebastià, Pau Betriu, i ha assegurat que només anularien l'acte "en cas de tormenta elèctrica o de pluja molt intensa, per seguretat".
Això afegeix una capa addicional de dificultat per als participants, que hauran de bregar amb una superfície encara més relliscosa del que ja és habitual. "Aquest any només podran grimpar de forma tradicional perquè, amb el pi moll, serà impossible fer-ho de l'altra manera", ha apuntat Betriu.
Activitats afectades
Tot i que el Concurs de Grimpaires es mantingui, la pluja ha obligat a suspendre o canviar altres activitats organitzades pel cap de setmana. No se celebrarà el torneig de pàdel a les instal·lacions del CD Terrassa ni es durà a terme la 4a "Gallatack", una cursa que consisteix en pujar el més ràpid possible el desnivell del carrer del Gall en bicicleta. Per altra banda, l'arrossada que es farà a les 2 de la tarda de dissabte, després del Concurs de Grimpaires, es durà a terme dins el pavelló municipal per esquivar les precipitacions. La meteorologia també pot afectar la processó de diumenge que s’efectua després de l’Ofici Solemne. En aquest cas, també es manté, però en cas de pluja no hi sortiran els gegants no es faran els balls de tancament de la cercavila. Les activitats en interiors es mantenen inalterades.