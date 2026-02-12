Matadepera recomana el confinament dels seus veïns pels efectes de la ventada

Les fortes ventades també han colpejat aquest dijous Matadepera amb intensitat, provocant una allau d’incidències, talls de carrers, caigudes d’arbres i afectacions al subministrament elèctric. El cop de vent màxim registrat ha estat de 84 km/h, una xifra que només té dos precedents superiors al municipi —el 2014 (93 km/h) i el 2017 (87 km/h)—. A primera hora del matí, els registres se situaven al voltant d’aquesta xifra, però a mesura que avançava el dia han anat baixant fins als 59 km/h a les 10.44 hores i als 53 km/h a les 12.11 hores.
Des de les vuit del matí, l’Ajuntament ha activat mesures preventives: s’han tancat tots els equipaments municipals excepte l’edifici principal del consistori i el Casal de Cultura, s’han suspès activitats esportives, el servei de neteja i la recollida de residus -que es reprendrà divendres amb les fraccions d’orgànica, rebuig i vidre- i s’ha decretat la gratuïtat de la zona blava durant tot el dia. L'alcalde, Guillem Montagut, ha recomanat als veïns, en una entrevista a RAC1, a romandre confinats fins que la intensitat del vent afluixi.
La incidència més reiterada ha estat la caiguda d’arbres. Se n’han registrat en nombrosos punts del municipi: als carrers de la Font de la Tartana, Narcís Monturiol, Pollanc, Llorer, l’Alzina Gran, Tramuntana amb Gregal, Avinguda Mossèn Batlle i a la carretera de Talamanca, entre d’altres. Al carrer Montserrat, per exemple, un arbre d'un habitatge particular, ha caigut des de dins de la propietat a l'exterior del carrer.
A la plaça de l'Ajuntament també s'han produït diverses caigudes de branques i arbres, que han obligat als serveis policials a acordonar la zona. Alguns han provocat talls totals de circulació i afectacions al cablejat elèctric. També s’ha tallat l’accés al cementiri i un arbre ha causat danys importants en un habitatge de la Muntanyeta. La tanca de les piscines municipals, entre el seu recinte i el camí de la riera també ha cedit, fet que ha obligat a restringir el pas en aquest sector.
Els Bombers han advertit que, amb ratxes superiors als 80 km/h, les actuacions es limiten al salvament de persones i a serveis urgents per evitar riscos afegits. La Policia Local i el telèfon d’emergències 112 han quedat col·lapsats per l’elevat volum de trucades. Des d’Alcaldia s’ha insistit reiteradament en la necessitat de no sortir de casa si no és imprescindible, especialment per la inestabilitat dels arbres després de les pluges de les darreres setmanes.
Diversos barris (el Pla de Sant Llorenç, Cavall Bernat, Drac Parc i Les Pedritxes) han patit talls de llum. L’empresa subministradora ha estat avisada, mentre Protecció Civil valorava al migdia quines actuacions de retirada d’arbres eren imprescindibles.
La Diputació de Barcelona ha anunciat el tancament dels accessos als parcs naturals i treballa per reobrir carreteres afectades arreu del territori. Tot i que el vent ha anat afluixant a partir del migdia i la previsió indica una clara millora, a les dotze encara restaven nombroses incidències obertes. L’Ajuntament ha tornat a demanar paciència i prudència a la ciutadania fins que la situació quedi plenament normalitzada.