Les festes de Sant Sebastià 2026: novetats i restriccions per la PPA

Matadepera ja ho té tot a punt per celebrar una nova edició de les Festes de Sant Sebastià, una cita imprescindible del calendari local que combina tradició, cultura popular i participació col·lectiva. Del 8 al 25 de gener, el poble viurà uns dies marcats pel protagonisme absolut del Pi, però també per diverses novetats que actualitzen la festa sense perdre’n l’essència.
El tret de sortida arriba demà, dijous 8 de gener amb la tradicional Ofrena d’un pi a la Parròquia, a les 19.15 hores, a l’Església Parroquial de Sant Joan. El rector, mossèn Guillem López, beneirà el pi com a símbol de protecció per a la festa, els seus organitzadors i tots els participants. L’acte clourà amb un moment especialment emotiu: l’organista Vicenç Grané interpretarà la ja emblemàtica Melodia del Pi.
L’endemà tindrà lloc un dels actes més visuals i seguits: el correfoc i la marxa de torxes, cap a les 20.30 hores. Tot seguit s’encendran les fogueres monumentals a la Riera de les Arenes, tot i que enguany, a causa de les restriccions derivades de la pesta porcina africana, el públic no podrà baixar fins a la riera i haurà de seguir l’encesa des de la part superior.
El dissabte 10 de gener concentra bona part de l’activitat. Al matí, els carrers del centre s’ompliran de vida amb la Fira de Sant Sebastià (de 9.30 a 15 hores), amb parades d’alimentació i artesania: formatges, embotits, dolços, mel, oli i molt més.
Al migdia arribarà una altra novetat: la Gran botifarrada, a les 14 hores a la plaça de la Germandat, que substitueix la vaca sencera de l’any passat. “Per fer-ho més fàcil”, expliquen des de l’organització.
A la tarda-vespre, la trobada per baixar el pi i sopar es farà excepcionalment al carrer d’Enric Genescà (19.30 hores), i no a la Pedrera de l’Angelet, també per les restriccions sanitàries. A les 22 hores, des de la Pedrera, arribarà la Baixada del Pi, l’acte més important i central de tota la festivitat.
L’endemà, diumenge 11, la tradició continuarà amb la Plantada del Pi a mà (12 hores, plaça de Cal Baldiró), fidel a la manera ancestral: forques, cordes, ternals i força humana, en un exercici col·lectiu que simbolitza la unió del poble. A les 13 hores, es viurà un moment especialment significatiu amb el Reconeixement als Tastets. Per primer cop en gairebé 50 anys no se celebrarà el Tastet, però la Germandat vol homenatjar totes les persones i entitats que n’han format part al llarg de la història.
Entre les novetats també destaca la Pallattack, una cursa de bales de palla (divendres 16), i el sempre esperat Xou de Sant Sebastià, una mostra del talent amateur local. El Gran Concurs de Grimpaires (dissabte 17) tornarà a omplir la plaça de Cal Baldiró d’emoció, tal com es fa des del 1975.
La Diada de Sant Sebastià, diumenge 18, inclourà l’Ofici solemne, la processó i cercavila. Una altra de les novetats destacades és que, enguany, es demana als assistents que vagin caracteritzats de l’època del 1900, reforçant l’ambient històric de la festa. Finalment, una altra novetat destacada és que el tradicional sorteig d’un viatge es transforma en una panera amb vals de restaurants i establiments locals, reforçant el comerç del poble.
Moment de reconèixer a sis dels germans
El dissabte 17 de gener, a les 15 hores, la plaça de Cal Baldiró acollirà un dels actes més sentits de les Festes de Sant Sebastià: l’Homenatge als germans. Durant aquest acte, la Germandat de Sant Sebastià farà entrega d’una placa commemorativa als socis i sòcies que aquest 2026 compleixen 25 i 50 anys de pertinença a l’entitat, com a reconeixement a la seva fidelitat, compromís i estima per la festa. Enguany, pels 25 anys com a socis, seran homenatjats Lluís Boya, Mercè Maiquez, Jordi Busqueta, Enric Genescà, Lluís Martín i Òscar Montagut. Pel que fa als 50 anys, es reconeixerà la trajectòria de Bartomeu Pi. La Germandat convida totes les persones homenatjades, així com familiars i veïns, a assistir a aquest acte carregat de simbolisme.