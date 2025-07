Dos anys després de la separació, el teu camí i el de Junts es torna a ajuntar, què ha canviat?

"Sempre he defensat la unitat i mai m’he considerat la veu de la separació, al contrari. De fet, el 2023 quan em volia presentar a les eleccions amb Junts, ja ho vaig dir clarament: sumar és l’oposat de restar, i anar junts és millor que dividir-se. Quan vam crear Suma’t, ho vam fer amb l’esperit de seguir sumant i sempre amb la voluntat de reunir-nos de nou algun dia sota un mateix paraigua. De fet, després de les eleccions, els resultats ho permetien: set regidors entre Junts i Suma’t eren una majoria absoluta. Però els interessos personals d’alguns ho van impedir. Els mateixos interessos que van fer que ens separéssim. Ara, aquestes persones, “les trànsfugues” ja no hi són, i per tant tot s’ha aplanat perquè pugui haver-hi una entesa i tornem a teixir camí junts."

Com plantegeu la candidatura del 2027?

"A la pràctica, ja fa dos anys que treballem plegats, i de cara al 2027 el plantejament és clar: si els associats ho avalen, volem presentar-nos amb una llista única, formada per membres de les dues formacions. Crec que seria l’escenari ideal: una candidatura conjunta, amb un mateix projecte i sota un sol nom electoral —Junts+Suma’t Matadepera— per reforçar la unitat i oferir una proposta sòlida al poble."

Consideraries un premi ser el número 1?

"No em moc per càrrecs ni personalismes. La decisió sobre qui encapçalarà la llista correspon als associats i associades de Junts i Suma’t, i aquest acord d’unitat no depèn de cap nom en concret. El meu compromís és amb el projecte col·lectiu: tornar a unir un espai polític que es va fragmentar per interessos personals, i fer-ho pensant en el bé de tots els matadeperencs que ens han demanat reiteradament que tornéssim a caminar plegats."

Quin és l’objectiu de la reunificació?

"Fa temps que constatem que l’actual govern de Matadepera s’ha allunyat del model de poble que molts compartíem. Per això neix aquesta unió: per treballar coordinadament, fer una oposició responsable i recuperar l’esperit dels anteriors governs de Junts —un poble endreçat, segur i inclusiu—, valors que s’han anat perdent amb l’executiu de Som-hi. L’objectiu és clar: sumar esforços i construir una alternativa sòlida amb la mirada posada en les pròximes eleccions municipals."

Quin és el model de poble que voleu?

"Matadepera ha de tornar a ser neta, endreçada i amb serveis públics eficients. Ara mateix, amb Som-hi al capdavant, hi ha mancances greus en àmbits com la recollida selectiva, el subministrament d’aigua, la neteja viària o el benestar social. No pot ser que els veïns paguin impostos elevats per rebre serveis ‘low cost’. Volem un poble actiu, amb inversió pública, on la gent gran i els joves es puguin quedar a viure-hi, i on cap persona quedi enrere."