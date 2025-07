Com veieu Matadepera des de fora del govern?

"El govern actual proposa una vila diferent de la que hem conegut, i això genera constants enfrontaments. Volen convertir Matadepera en un municipi rural dels anys 1900, i és un error. El nostre objectiu és recuperar Matadepera com a referent, mantenint la seva identitat i essència actuals."

Què va passar el 2023?

"Va haver una fractura a Junts provocada per desacords interns que no es van saber resoldre parlant. Un dels factors determinants va ser l’actitud de Núria Garcia, que va tenir un paper clau en la separació amb el Nil. Més tard, quan vam decidir deixar el govern, el 2024, ella va quedar-se al costat de l’alcalde, donant-nos l’esquena."

Què ha canviat perquè ara sigui possible una reunificació?

"Avui aquestes tensions han desaparegut, en part perquè les persones que van afavorir aquella divisió ja no formen part de Junts. L’objectiu de les dues formacions és compartit: sumar esforços, recuperar la confiança dels electors i reconstruir un espai polític unit, fort i coherent, tal com demana una gran part dels veïns i veïnes de Matadepera."

En quin punt està la relació amb Nil López?

"Des de la sortida del govern, la col·laboració amb Nil López ha estat constant i molt positiva. Treballar amb ell ha estat un plaer: és un profund coneixedor del funcionament de l’Ajuntament gràcies als quatre anys com a regidor i quatre més com a alcalde. Se li ha d’agrair la seva gestió en moments difícils, com durant la pandèmia o la reducció de dos milions d’euros del pressupost per canvis normatius estatals, sempre mantenint els serveis essencials als ciutadans. A principis de 2024 ja vam començar a treballar plegats, i des de llavors la relació s’ha anat enfortint. L’objectiu ha estat clar: recuperar el projecte compartit i presentar-nos junts a les eleccions de 2027 sota una sola candidatura. Si la ciutadania ens dona confiança, volem tornar a governar amb rigor, ordre i compromís, molt lluny del desgavell dels darrers dos anys."

Serà Nil López el número 1 de la llista de 2027?

"Té molts números de ser-ho. Ara el més important és continuar treballant conjuntament amb ell, com ja hem fet fins ara. El Nil sempre ha expressat la seva voluntat de formar part del projecte i treballar per Junts i per Suma’t, sigui quin sigui el seu lloc a la candidatura. Tant si és el número 1 com si ocupa una altra posició, el seu compromís amb el projecte i amb Matadepera és total."