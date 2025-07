Com valoreu des de Junts aquesta reunificació a Matadepera?

"Valorem aquesta reunificació molt positivament, perquè en política el que realment aporta valor és sumar, incorporar i ajuntar forces. Estic molt content perquè, tot i que la separació no hauria d’haver passat mai, el més important és rectificar i escoltar la gent. La ciutadania vol que anem units, perquè hi ha molt més allò que ens uneix que no pas allò que ens separa. Per això, estic molt satisfet i esperançat amb aquest nou camí conjunt."

Heu après del que va passar el 2023?

"Sens dubte, tot aquest procés ha estat un aprenentatge important. Tant uns com els altres hem d’evitar certs conflictes i espectacles que no aporten res positiu. Parlem de Matadepera, de com cuidar els seus veïns, i de la mateixa manera d’entendre el municipi; al capdavall, la visió és la mateixa. Estic convençut que això no es revertirà. Aquesta experiència ha servit per enfortir encara més el projecte polític a la vila, ja que vam viure una situació que no va agradar a ningú. Crec que aquest pas enrere ha estat necessari per avançar amb més força."

Aquesta força us ajudarà a recuperar Matadepera a les eleccions de 2027?

"Estem absolutament segurs que el 2027 guanyarem. Quan veus que les coses es van fer malament, saps que el desenllaç no pot ser positiu, i això va ser molt trist. Vaig sentir una gran tristesa perquè Matadepera s’ha construït des d’una manera molt especial d’entendre la política: confiant en la gent d’aquí, valorant les entitats, connectant amb el sentiment de la població, escoltant i entenent què vol la ciutadania. Va ser dolorós veure aquella situació, però una vegada passat, el més important és centrar-se a arreglar-ho, no recrear-se en el problema. Per això, ara estic molt content."

Heu sentit que Matadepera us ha trobat a faltar?

"Sí, sens dubte. Ho hem sentit moltíssim. Molta gent de Matadepera, fins i tot persones que no formen part de cap partit polític, ens ha expressat el seu suport i la seva esperança en aquesta reunificació. Quan vam anunciar l’acte de reunificació, vaig rebre molts missatges de WhatsApp de veïns amb qui feia temps que no tenia contacte, dient coses com: “Per fi, era hora que us poséssiu d’acord i anéssiu a la una, perquè ho necessitem.” Aquest sentiment és molt fort i real: molta gent s’ha sentit en una situació complicada, com si hagués de triar entre dues opcions que no volia. I el que demanen és just això, que ens unim, que treballem plegats. Avui, crec que la ciutadania de Matadepera està contenta perquè veu una nova esperança i una alternativa real de futur."

De cara al futur és possible una unificació total i tornada a Junts dels membres de Suma’t?

"El primer pas és consolidar el pas que hem fet avui, però ara el més important és centrar-nos en Matadepera. El primer objectiu és anar en la mateixa direcció en tots els temes que afecten el municipi. Pel que fa al país o a la dinàmica del partit, aquestes qüestions es resoldran amb el temps i aniran evolucionant de manera natural. L’important ara és que la gent de Matadepera tingui esperança perquè veu una alternativa real per recuperar un govern que estigui connectat amb les seves necessitats i inquietuds."