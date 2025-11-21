Queixes pels canvis en la línia de bus que connecta Terrassa i Matadepera

La línia d’autobús interurbà que connecta Matadepera amb Terrassa inicia a partir del dimarts 9 de desembre una nova etapa amb una reestructuració completa del servei. Segons ha explicat l’Ajuntament de Matadepera, l’actual línia M8A passa a denominar-se M8 i modifica el seu recorregut i horaris amb l’objectiu “d’oferir una mobilitat més eficient, reduir temps de trajecte i augmentar la freqüència de pas sense incrementar el nombre de vehicles en servei”.
El nou recorregut modificarà de manera substancial el seu pas per Terrassa: de les vuit parades actuals, només en quedaran dues —Nacions Unides i Pla del Bonaire—, de manera que no arribarà fins a l’estació d’autobusos. Això permetrà "reduir el temps de circulació dins del municipi veí del 40 al 15%", així com "augmentar un 50% les expedicions diàries, passant de 16 a 25 serveis per sentit".
El canvi provocarà que usuaris habituals quedin desconnectats de punts clau i hagin de caminar més, fent transbordaments o buscant alternatives com el vehicle privat. En aquest sentit, Anna Junqué expressa que “aquesta decisió afecta molts veïns de Terrassa, ja que dificulta la mobilitat entre ambdues ciutats” i alerta que no són pocs els individus “que utilitzen diàriament les parades suprimides, i temen que la reducció del servei els obligui a allargar el trajecte o a buscar alternatives".
Per la seva banda, Xavi Campos recorda que “l’Ajuntament de Matadepera ha demanat que hi hagi més freqüència i desplaçaments d’autobusos i ho ha aconseguit fent una reducció del nombre de parades a Terrassa”. Campos afegeix que “a més, han canviat tots els horaris, cosa que repercuteix en els usuaris”.