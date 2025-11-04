S’arranja el carril lateral de la riera a Matadepera

La regidoria d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Matadepera ha acabat recentment els treballs de millora del carril lateral de la riera de les Arenes, en el tram comprès entre la plaça de l’Olivera i l’avinguda de Rocafort. \r\n\r\nAquesta intervenció ha consistit a allisar el terreny i suavitzar alguns pendents pronunciats, amb l’objectiu de facilitar el passeig de vianants i millorar la seguretat i la comoditat dels desplaçaments a peu.\r\n\r\nSegons ha informat l’Ajuntament de Matadepera, aquesta actuació respon a “la voluntat municipal de connectar de manera més amable i accessible el centre urbà amb els barris perifèrics, potenciant així els passejos i la mobilitat sostenible dins del municipi”.\r\n