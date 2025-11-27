Les obres d'Octavi Intente omplen Matadepera en el 30è aniversari del Col·lectiu d'Art

Matadepera acull dues exposicions paral·leles de l’artista terrassenc Octavi Intente, soci del Col·lectiu d’Art de Matadepera, que celebra enguany el seu 30è aniversari. Les mostres, que romandran obertes fins al 7 de desembre, es reparteixen entre el Casal de Cultura i l’espai d’El Pla, i ofereixen una mirada complementària al procés creatiu d’un dels artistes més vinculats a l’entitat.
La primera de les exposicions es pot visitar al Casal de Cultura, de dilluns a divendres de 19 a 21 hores i els dissabtes d’11 a 13 hores. En aquest espai es presenten els darrers quadres d’Intente, centrats en objectes quotidians que l’artista dota de vida i moviment per representar escenes del dia a dia. “Si alguna cosa tinc com a artista és que les obres em surten vives; trobo l’ànima en objectes inerts, i en el contrast està l’atractiu”, afirma. Segons explica, aquesta és l’exposició que millor el defineix artísticament, tot i que considera que no podia mostrar-se sense l’altra proposta: “Una exposició no es podia fer sense l’altra”.
La segona mostra, ubicada a El Pla —oberta els caps de setmana d’11 a 13 hores— presenta “L’estufa animada”, una col·lecció de peces volumètriques creades a partir de fusta de paler. Es tracta d’un conjunt íntim i poc habitual en la trajectòria pública d’Intente: són les restes de fusta que l’artista fa servir com a llenya mentre dibuixa a l’hivern, però que un dia va decidir transformar. “Normalment, m’hauria desfet d’aquestes fustes, però van deixar de ser fusta per ‘ser alguna cosa’ quan els vaig donar forma i vida, i ja no me’n podia desfer”, explica. Reconeix que al principi li feia “angúnia” mostrar-les: “No em defineixen com a artista, no són més que una activitat complementària del meu procés creatiu, i no acostumo a ensenyar allò que faig mentre dibuixo”.
Malgrat aquests dubtes inicials, Intente assegura que la resposta del públic és molt positiva, especialment a l’exposició d’El Pla, situada al Passeig del Pla de Sant Llorenç. “Les primeres setmanes són molt satisfactòries. Sempre costa molt que la gent hi pugi —per com de lluny que és del nucli urbà— i la mitjana de visitants és molt alta en comparació amb altres exposicions que hem muntat amb el col·lectiu”, destaca.
30 anys del Col·lectiu d'Art
En el marc del 30è aniversari del Col·lectiu d’Art de Matadepera, Intente reivindica el valor de l’entitat i la complicitat institucional: “Celebrar 30 anys és insòlit i inesperat. No som més que aficionats a l’art que ens agrada dibuixar. L’art s’està deixant de promocionar i que a Matadepera tinguem un col·lectiu com aquest és de valorar, així com l’amabilitat amb què des de fa anys l’Ajuntament ens cedeix els espais per poder fer les exposicions”.