Mor l’artista matadeperenca Mercè Elias Freixas als 91 anys

Mercè Elias Freixas, artista de Matadepera i figura molt estimada per diverses generacions de famílies del municipi, va morir dimecres als 91 anys. La seva trajectòria està profundament lligada al món de l’art i a l’estima per la natura, però també al record entranyable de les seves populars “Hores del Conte”, que va impartir durant 12 anys (2000-2012) a la Biblioteca Àngel Guimerà.\r\n\r\nUna artista polifacètica i propera\r\n\r\nElias formava part del Col·lectiu d’Art de Matadepera, amb qui va participar en nombroses exposicions individuals i col·lectives. La seva darrera aportació va tenir lloc fa tot just unes setmanes: el 28 de setembre, a l’espai Pla Art Contemporani, on es va inaugurar la seva primera escultura, una obra que mostrava una vegada més la seva sensibilitat artística.\r\n\r\nLa natura, el seu motor creatiu\r\n\r\nApasionada per l’entorn natural, Mercè Elias havia impartit xerrades i tallers sobre les flors del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, transmetent sempre coneixement i admiració pel paisatge.\r\n\r\nLa cerimònia de comiat tindrà lloc el dijous 20 de novembre a les 15 hores al Tanatori de Terrassa.\r\n