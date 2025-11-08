Crema la xemeneia i el fals sostre d'una casa de Matadepera

Una casa de Matadepera va ser víctima d'un incendi el divendres. A les 19.35 hores, els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís d'un foc a un habitatge del carrer Mas Cellers, en cocret al número 78. Segons han informat fonts del cos de bombers al Diari de Terrassa, es va tractar d'un incendi a la xemeneia de la casa, el qual es va estendre també al fals sostre.\r\n\r\nPer apagar el foc originat a la xemeneia, els efectius van utilitzar l'autoescala, d'aquesta manera van poder tirar aigua tant des de sobre de la xemeneia com des de dins del mateix edifici. Pel que fa al foc del fals sostre, els Bombers van haver d'anar obrint-lo i, amb una càmera tèrmica, apagant els diversos focus calents que s'hi van formar. No consten ferits per aquest incendi i s'hi van desplaçar 5 dotacions de Bombers.\r\n