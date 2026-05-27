Cap a un maig amb temperatures de rècord: “La calor ha vingut per quedar-se”

Terrassa viu aquests dies un episodi de calor excepcional per a un mes de maig. Els termòmetres s’enfilaran dijous i divendres fins vorejar els 35 graus i les nits també comencen a ser xafogoses, en un context que els experts relacionen directament amb una tendència climàtica cada vegada més evident: la calor arriba abans i dura més temps.
El meteoròleg i divulgador terrassenc Jordi Montserrat explica que aquesta situació respon a la presència d’un potent anticicló sobre Catalunya. “És com una tapa gegant, una cúpula impedeix que l’aire calent s’escapi i afavoreix que es comprimeixi cap al terra”, fet que provoca encara més escalfament. A aquest fenomen s’hi suma el moment de l’any. “Estem en ple pic de radiació solar i els dies són molt llargs. El sol es pon gairebé més enllà de dos quarts de deu”, apunta el meteoròleg. Tot plegat crea l’escenari perfecte perquè les temperatures es disparin. El que realment preocupa, però, és el calendari. “Aquests anticiclons són més típics del juliol o l’agost. El que està sent excepcional és que això passi al maig i que hagi vingut tan de cop”, alerta Montserrat.
Segons dades de l’estació Davis ubicada a la cruïlla de la Rambla d’Ègara i el carrer de Torrella, el maig més calorós que es recorda és el del 2022, quan es van registrar cinc dies per sobre dels 30 graus, una temperatura màxima de 34,4 i una mitjana de 20,2. Tornant al present, d’aquests últims quatre dies, n’hi ha hagut tres per sobre dels 30 graus, i la tendència indica que en vindran més. El pic de calor s’espera entre dijous i divendres, amb màximes que podrien fregar o fins i tot superar els 35. “És una cosa bastant anecdòtica que hi hagi aquestes temperatures al mes de maig”, assegura Montserrat.
Tot i això, el meteoròleg avisa que l’abril del 2026 ha estat “dels més càlids dels darrers 50 o 60 anys a Terrassa”, mentre que en el conjunt de Catalunya ja s’ha confirmat com el més càlid de la sèrie històrica. Montserrat també adverteix que aquest episodi podria ser només un avançament del que vindrà durant les properes setmanes. “La mala notícia és que la calor ha vingut per quedar-se”, afirma. Els models meteorològics, diu, apunten cap a un estiu marcat no només per pics extrems, sinó sobretot per “una calor prolongada en el temps”.
En aquest sentit, el juny podria seguir la línia del 2025, quan es van registrar temperatures pròpies del juliol i l’agost. “Els mapes indiquen una calor persistent. Més que grans pics puntuals, el que preocupa és aquesta continuïtat”, conclou.