Els centres públics de Matadepera tampoc faran excursions el curs 2026-2027

El sector de l'ensenyament públic de Matadepera dona suport al manifest "Aturem les Sortides Educatives" i no duran a terme excursions ni colònies durant tot el curs 2026-2027, és a dir, a partir del pròxim setembre, "a no ser que el Departament d'Educació aposti de manera convincent i real per l'educació pública". Així ho han fet saber al Diari de Terrassa fonts internes dels centres públics de la població vallesana. Concretament, s'han adherit al manifest l'Escola Joan Torredemer i Canela, l'Escola Ginesta i l'Institut Matadepera després que els claustres dels centres educatius hagin validat "per una àmplia majoria" la proposta. Els centres de Terrassa també s'han sumat a aquesta iniciativa.
Al manifest, al qual ja s'acullen els docents de més de 1.100 centres de tot Catalunya, els professors i educadors, s'exigeixen "condicions mínimes per garantir una educació pública de qualitat", tant a les aules com a les sortides pedagògiques. Els docents alerten que aquestes activitats fora dels centres suposen una sobrecàrrega de tasques que no està reconeguda com hores extra treballades, a més d'un augment substancial de les responsabilitats.
"Les colònies mobilitzen sectors com el transport, l'allotjament i les activitats culturals i de lleure", recorden al manifest, i afirmen que "l'aturada tindrà un impacte real" en aquests sectors, que veuran minvada de manera substancial la seva demanda. L'adhesió dels centres públics matadeperencs s'emmarca dins de les mobilitzacions i manifestacions que el sector educatiu català està efectuant per tot el territori. Al Vallès Occidental tornarà a haver vagues de docents els dies 19 i 28 de maig, a més dels dies 27 de maig i 5 de juny, quan hi haurà jornada de protesta a tot Catalunya.