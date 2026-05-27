L’Ajuntament compra un radar per controlar la velocitat dels patinets elèctrics

La Policia Municipal de Terrassa farà un pas endavant en el control de la mobilitat urbana amb la pròxima adquisició d’un cinemòmetre, un dispositiu específicament destinat a mesurar la velocitat dels vehicles de mobilitat personal (VMP), com els patinets elèctrics. L’anunci s'ha fet públic aquest 27 de maig, durant la segona sessió del Consell Municipal de Seguretat, presidida pel tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Seguretat, Xavier Cardona, amb la participació de la Policia Municipal, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil i Bombers.
Aquest nou aparell no només servirà com a eina preventiva per millorar la convivència a l’espai públic, sinó que serà clau per detectar conductes inadequades i, sobretot, per identificar vehicles que hagin estat manipulats de fàbrica o que no estiguin homologats. L’anunci arriba just després que el cos local, en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit, hagi tancat una campanya intensiva de control entre el 18 i el 24 de maig. Aquesta campanya s’ha saldat amb un total de 118 denúncies. Entre les infraccions més habituals destaquen les 32 multes per circular per les voreres, 26 per conducció de risc, 22 per viatjar dues persones en un mateix patinet, i 11 per no disposar de l’assegurança obligatòria.
Més enllà de la mobilitat, el Consell de Seguretat ha servit per radiografiar la criminalitat a la ciutat. Les dades mostren que els delictes contra el patrimoni continuen sent la principal preocupació, ja que suposen el 75% de la criminalitat total a Terrassa, registrant un lleu repunt del 3,7%. Dins d’aquest bloc, els furts són l’activitat delictiva més comuna i representen el 43,3% dels casos. Així mateix, els robatoris amb força a l’interior de vehicles han crescut un 9,7%, passant de 632 a 693 fets, mentre que les estafes digitals mantenen la tendència a l’alça amb un increment del 10,6%.
A l’altra balança, la ciutat registra un descens notable en altres àmbits. Els delictes contra la salut pública han caigut un 24,2%, una xifra motivada per l’èxit d’una important actuació policial a mitjans del 2025 que va aconseguir desmantellar un grup criminal dedicat al tràfic de drogues. També s’han reduït un 15,5% els delictes contra l’ordre públic i un 27,3% els robatoris amb força a empreses.
Durant la trobada també s’ha avaluat l’estat del Pla Local de Seguretat, que compta amb 171 accions estructurades en 18 objectius estratègics. Des de mitjans de l’any passat fins ara, el consistori ja ha assolit el 60% d’execució d’aquest pla. Per continuar desplegant aquestes mesures i garantir la presència als carrers, el govern local manté l’objectiu de reforçar una plantilla de la Policia Municipal que actualment ja volta els 300 efectius.