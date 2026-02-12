Caos a la mobilitat pel fort vent: l'R4 tallada cap a Manresa i un arbre desvia l'L9 d'autobús

El fort vent està provocant complicacions importants a la xarxa de transport públic de Terrassa i la seva àrea d'influència. Un dia més, aquesta vegada per la ventada, la circulació als trams que es feien amb trens llançadora entre Terrassa i Manresa (R4) només es fa per carretera.
Renfe ha tornat a habilitar un servei alternatiu en autobús per cobrir aquest tram, però els usuaris estan patint retards importants. A més, la mateixa línia R4 registra alteracions en sentit sud per un altre arbre caigut entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat, fet que provoca demores que poden superar els 30 minuts en el conjunt del servei.
Com a mesura de precaució, tots els trens circulen a 80km/h com a màxim, segons ha informat Adif.
De fet, arran de l'alerta pel mal temps, a la majoria d'estacions es nota una menor presència de gent, i Renfe ha informat que hi ha una reducció de la demanda del 65%.
Busos desviats i arbres caiguts en carrers
A l'interior de la ciutat, les ratxes de vent també han condicionat el trànsit rodat i el servei d'autobusos de Tmesa. La Línia 9 s'ha hagut de desviar pel passeig del Vint-i-dos de Juliol arran de la caiguda d'un arbre. També n'ha caigut un altre de grans dimensions al carrer de la Rasa, un dels eixos viaris del centre, fet que ha complicat la circulació en aquest punt.
A causa de la caiguda d'objectes a la via pública, s'han deixat sense servei diverses parades de la xarxa d'autobusos i hi ha diversos desviaments: Emperadriu Eugènia (L9); Camí Vell, Cadernera i Sant Jeroni (L12); i Mura, Tibidabo i Puigmal (L2 i L3).
També hi ha semàfors sense connexió,contenidors desplaçats i talls puntuals de circulació,especialment en zones exposades. Policia Municipal, Bombers,Protecció Civil,Eco-Equip i serveis tècnics treballen intensament per garantir seguretat i restablir la normalitat.
Davant l’episodi de vent i l’increment del teletreball, l'Ajuntament ha informat que la zona blava serà gratuïta durant tota la jornada. A més, la Policia Municipal recomana evitar l'ús del vehicle privat si no és imprescindible i extremar la precaució en zones arbrades.
Pel que fa a la xarxa viària interurbana, la situació és complicada i hi ha tallada C1415a a Terrassa.
De moment, no hi ha talls estructurals a les grans vies d'accés a la ciutat (C-58, C-16 i B-40), tot i que es demana màxima precaució.