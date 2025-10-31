La Fundació Impulsa uneix gastronomia i solidaritat per donar noves oportunitats a joves vallesans

La Fundació Impulsa organitza un acte solidari el proper dijous, 6 de novembre, a Matadepera per recaptar diners per ajudar a joves en situació de vulnerabilitat perquè puguin continuar estudiant Formació Professional (FP) "i construir el seu futur amb noves oportunitats". Es tracta d'un festival gastronòmic que es durà a terme de les 19 a les 23 hores a la masia restaurant Can Solà.
El presenten com un vespre diferent, divertit i 100% solidari que inclourà música swing en directe per part del combo Ni swing de calaix, de l'Escola Municipal Frederic Mompou de Matadepera, i buffets gastronòmics per menjar i beure. Hi haurà ronqueig en viu de tonyina vermella Balfegó, l'art tradicional de fer peces la tonyina per a obtenir-ne separadament cadascuna de les parts comestibles; així com degustació d'ostres i caviar.
El preu de l'entrada solidària, que es pot comprar a través d'aquest formulari, és de 60 euros. Tot el que es recapti es destinarà íntegrament a donar oportunitats formatives, laborals i personals a joves del Vallès perquè puguin continuar estudiant FP a través del Mètode Impulsa. Durant l’acte, els assistents podran conèixer de prop el projecte Impulsa al Vallès Occidental i el testimoni real d’un jove i el seu mentor.
El projecte social de la Fundació Impulsa és present, actualment, a 13 territoris de Catalunya: Osona, Bages, Anoia, Moianès, Berguedà, Garrotxa, Gironès, Baix Empordà, Alt Penedès, La Selva, Pla de l’Estany i les ciutats de Sabadell i Terrassa. Aquest curs 2025-26, la Fundació Impulsa acompanya 361 joves repartits entre aquestes comarques.