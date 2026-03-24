El litre de dièsel s'ha enfilat als dos euros

Acostuma a passar quan hi ha conflictes a escala internacional. Va passar amb la guerra entre Ucraïna i Rússia i ara s'ha tornat a repetir amb els problemes a l'Orient Mitjà. Els preus d'una gran quantitat de productes van experimentar un increment considerable i, entre ells, el dels carburants.
Per exemple, el preu per litre del dièsel, el carburant derivat del petroli que s'ha vist més afectat per tot plegat, ha superat els dos euros en moltes de les subministradores de la ciutat, com per exemple Repsol i Petrocat. La gasolina 95 no s'escapa i no s'ha quedat enrere i, en moltes gasolineres, el seu preu frega els 1,9 euros per litre.
El causant d'aquesta nova crisi del petroli, com es podria anomenar, arriba per l’agreujament del conflicte entre els Estats Units, Israel i l’Iran, que ha provocat que els preus es disparin i, a més, ha provocat una forta inquietud als mercats internacionals.
Els recents atacs contra infraestructures energètiques crítiques al Golf Pèrsic han elevat la incertesa sobre una crisi que amenaça de cronificar-se i afectar totalment a l’economia global.
El bloqueig o la inestabilitat en un corredor marítim clau com és l'estret d'Ormuz ha generat un col·lapse en els subministraments, ja que per aquesta via hi transita una part vital dels recursos mundials, com és el 20% del petroli.
L'impacte directe s’ha reflectit en el barril de petroli Brent, que es tracta la referència europea. Si abans del 28 de febrer, quan va esclatar el conflicte, el barril cotitzava al voltant dels 70 dòlars, en aquests moments està per sobre dels 100 dòlars, un increment que incideix en tota una llarga llista de productes, però especialment en el transport, un sector que, sobre manera, depèn del preu dels carburants.
El preu del dièsel, abans que comencés aquesta conflagració se situava als voltants dels 1,40 euros per litre. Així doncs, des de finals de febrer fins ara, el seu preu ha pujat, aproximadament, uns 60 cèntims. En el cas de la gasolina 95, l'augment es troba entre els 30 cèntims de mitjana i, pel que fa a la gasolina 98, l'increment és una mica menor i, de mitjana, se situa sobre els 20 cèntims per litre.
D'altra banda, i en el gasoli prèmium, en aquests moments frega els dos euros per litre, amb una pujada des de l'inici de la guerra d'uns 50 cèntims per litre, aproximadament. En gasolineres "de baix cost", els preus són inferiors.
Mesures del govern
Davant d'aquesta situació, el govern espanyol va anunciar ahir que invertirà 5.000 milions d'euros en les mesures que inclou un decret que s'ha previst per a fer front al conflicte a l'Orient Mitjà. Tot plegat, es va aprovar aquest divendres en un Consell de Ministres extraordinari. Tal com va explicar a la conclusió d'aquesta reunió el president espanyol, Pedro Sánchez, el pla inclou una reducció "dràstica" de la fiscalitat energètica amb algunes mesures com la rebaixa de l'IVA del 21% al 10% en l'IVA dels carburants, l'electricitat i el gas.
Això es traduirà en una rebaixa efectiva de 30 cèntims d'euro per litre en funció del tipus de carburant, que poden suposar uns 20 euros d'estalvi a l'hora d'omplir el dipòsit si es tracta d'un cotxe de gamma mitjana. En els últims dies, omplir un dipòsit mitjà de 50 litres té un cost d'entre els 87 i els 100 euros, aproximadament, depenent de la classe de combustible del vehicle.
Per exemple, en el cas de la gasolina 95, omplir el dipòsit pot estar actualment sobre uns 87 euros mentre que si el vehicle és de gasolina 98 el preu pujaria fins als 95 euros. El dièsel o gasoli podria tenir un cost aproximat de 97 euros i, en el dièsel prèmium el cost estaria sobre els 99 euros. Tot plegat, però, sempre depenent del model del vehicle i de la capacitat del seu dipòsit.
La demanda de petroli
La demanda mundial de petroli, segons el darrer informe de l'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP), s'espera que no experimenti cap daltabaix i preveuen que continuarà augmentant en 1,4 milions de barrils diaris aquest any, fins a un total de 106,53 milions de barrils diaris. Aquest pronòstic se situa en línia amb el del mes passat.
Els vaticinis de l'OPEP són optimistes també de cara a l'any 2027 amb unes previsions que diuen que la demanda mundial se situaran sobre els 1,34 milions de barrils diaris, amb un total de 107,87 de barrils diaris.
Des d'aquesta organització també es va informar que l'Aràbia Saudita va augmentar bastant la producció de petroli al febrer, abans dels atacs dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El seu subministrament de petroli al mercat al febrer va aconseguir 10,111 milions de barrils diaris, mentre que la producció es va situar en 10,882 milions de barrils diaris. Aquestes xifres van representar un augment respecte a la producció al gener, que va ser de 10,10 milions de barrils.