El vehicle elèctric, el pal de paller de les vendes

Tot va començar l'any 1918, a Sabadell, amb un taller de carrosseries. La història de Turismes Vallès té algunes fites concretes que han acabat convertit aquest concessionari de la firma Volvo en una empresa de prestigi. En concret, va ser en els anys vuitanta quan es van unir amb la marca sueca. L'any 1993, i amb el nom de Clauper, es va obrir una nova seu a Terrassa i, l'any 2000, es va passar a l'actual denominació. Aproximadament, unes vint persones atenen els clients d'aquesta empresa, amb presència a Terrassa i a Sabadell.
Com expliquen Josep Caba, responsable del servei de postvenda, i Mikel Samper, responsable de la part comercial, Turismes Vallès ofereix als seus clients diverses possibilitats: venda de vehicles nous, venda de vehicles d'ocasió, postvenda, taller i recanvis. En total, es tracta d'opcions de serveis per satisfer totes les necessitats dels clients sota un mateix sostre. El seu taller compta amb tècnics altament qualificats i eines d'última generació per a mantenir els vehicles en òptimes condicions.
Pel que fa al vehicle elèctric, expliquen que, a Turismes Vallès, "entre un 25 i un 30% de les nostres vendes són de vehicles elèctrics", una tendència que va a l'alça i "volem pujar més", apunten, i recorden que "el mercat espanyol està entre un 8 i un 9%" i, per tant, les seves vendes en aquest sector està per sobre de la mitjana. Apunten, d'altra banda, que "Volvo va enfocada a ser una marca electrificada gairebé total i nosaltres volem pujar en aquest sentit".
Els més venuts
Els models que tenen més èxit en el seu concessionari, pel que respecta a vehicle nou, són l'X30, l'XT40 i l'XT60 i, en l'apartat dels vehicles d'ocasió, els més demanats són l'XT40 i l'XT60. L'oferta es diversifica en tres grans opcions, els vehicles elèctrics (VE), els vehicles híbrids (HEV) i els vehicles híbrids endollables (PHEV). La diferència principal entre les dues últimes opcions és que el vehicle híbrid (HEV) s'autorecarrega i no necessita cables, mentre que el vehicle híbrid endollable (PHEV) necessita connectar-se a la xarxa elèctrica de manera peremptòria, ja que ha de carregar una bateria de més capacitat. Com és sabut, per carregar el vehicle elèctric es connecta un cable especial des d'un punt de recàrrega al port del cotxe i es pot fer a casa o també en punts a la via pública.
El taller oficial de la marca nascuda a Suècia ha anat evolucionant i adaptant-se als avenços que la indústria del sector de l'automòbil ha anat adquirint. En aquest sentit, s'han adaptat a les noves tecnologies amb el pas dels anys i assenyalen que "estem molt formats i estem fent formació contínuament. Tant en sessions en línia com de manera presencial" i agreguen que "a més, estem obligats a estar al dia" per garantir la seguretat dels vehicles que venen o arreglen i que la seva clientela se sentin segurs.
Els fundadors
Assar Gabrielsson i Gustaf Larson van ser els fundadors d'aquesta marca d'origen suec. El 14 d'abril de 1927, va sortir el primer cotxe d'aquesta firma per les portes de la seva fàbrica a Göteborg. El nom oficial del cotxe va ser ÖV4 i es tractava d'un turisme obert amb un motor de quatre cilindres.
L'any 2019, aquesta empresa va treure al mercat el Volvo EX40, que va convertir-se en el seu primer SUV 100% elèctric. El seu disseny estava basat en l'exitós XC40 i va ser el primer model de la marca a anar equipat amb un nou sistema de "infotainment" basat en Android.Un dels serveis que aporta aquesta firma és l'aplicació Volvo Cars, que "tenen tots els cotxes i permet controlar-lo" en alguns apartats, com la climatització a distància, la calefacció o la refrigeració, tot des del telèfon mòbil de l'usuari, i altres com el bloqueig i desbloqueig de portes, la gestió de càrrega per a elèctrics, diari de conducció i suport tècnic.
Amb aquesta aplicació, a més, el conductor pot controlar el nivell de bateria, el consum elèctric i també gestionar horaris de càrrega en vehicles elèctrics o híbrids. Altrament, pot verificar nivells de combustible o de càrrega, l'estat dels llums i rebre alertes de manteniment. També gestiona aspectes com la localització del cotxe en aparcaments, l'encesa de llums i la botzina, i disposa d'un botó d'assistència en carretera. Finalment, disposa d'una mena de diari de conducció que aporta un registre automàtic de trajectes, que és molt útil per a despeses de quilometratge.
La fidelització ha estat una de les claus de Turismes Vallès per créixer des dels anys noranta, quan es va incorporar el concessionari de Terrassa a l'empresa amb origen sabadellenca. L'assessorament als clients és una de les seves bases primordials i també el fet d'oferir un servei integral amb venda, postvenda i taller.