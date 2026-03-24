Un descens de la producció

El passat mes de febrer, la producció de vehicles va registrar 189.095 unitats, cosa que suposa un descens de l'11,3% respecte al mateix mes de 2025. Igual que en els últims mesos, aquesta caiguda es deu a l'adaptació de les cadenes de producció als nous models electrificats i a la baixa demanda dels països receptors dels vehicles fabricats a Espanya, principalment a Europa.
Les unitats produïdes fins a febrer van sumar un total de 362.501, la qual cosa suposa un 5,1% menys que l'acumulat a aquestes dates de 2025. En relació amb la classe de vehicles, els turismes (147.996 unitats) van experimentar un descens en el mes del 14,1%, mentre que els comercials i industrials(41.099 unitats) van avançar un 0,5% respecte al mes de febrer de 2025.
Quant a les exportacions, el mes de febrer de 2025 va registrar un descens del 12,1% respecte al mateix mes de 2025, amb 157.474 unitats enviades a mercats internacionals. En el total acumulat de l'any, es van exportar 303.757 vehicles, un 6,3% menys que en el mateix període de l'any anterior.
En l'apartat de destins, Europa va concentrar el 93,8% del total, 0,7 punts percentuals menys que el febrer de 2025. Fora del continent europeu, Amèrica es va mantenir estable (1,7% de quota), mentre que Àfrica (2,1%) i Oceania (0,6%) van incrementar el seu pes, amb augments de 0,7 i 0,4, respectivament.
Per font d'energia
Respecte a la producció per font d'energia, al febrer els vehicles alternatius (gas natural, híbrids convencionals, híbrids endollables i elèctrics) van sumar 81.016 unitats, xifra que significa un descens del 2% interanual i el 42,8% de la producció total del mes.
Del total de vehicles electrificats produïts al febrer de l'any passat, la fabricació d'híbrids endollables (PHEV) va retrocedir fins a 8.768 unitats (-17,4%) mentre que la producció de vehicles elèctrics purs va baixar fins a una xifra total de 7.550 unitats (-23,6%).
#Equipament
Cinc cascs d'Acerbis per a cross i enduro
Acerbis, empresa líder en la producció de materials plàstics i equipament tècnic dedicat al món del motorsport, presenta cinc dels seus models de cascos destinats a cross i a enduro, específicament dissenyats per respondre a totes les exigències de confort, seguretat i estil de pilots professionals i aficionats.
Des de la cerca del màxim rendiment en carrera fins a l'aficionat que fa els seus primers passos en l'off‑road, en la pàgina web d'Acerbis ja està disponible una guia per escollir el casc de cross i enduro que ajudarà als clients trobar el casc més còmode i segur, que serà perfecte per a les seves aventures sobre dues rodes.
#OCU
BYD, entre les millors marques
BYD, líder a Espanya i en el món en vehicles endollables i tecnologia de bateries, ha entrat amb força amb l'últim informe de fiabilitat i satisfacció de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), situant-se en el seu debut entre les deu marques amb millors resultats.
Amb un índex de fiabilitat de 89 sobre 100, BYD obté una qualificació que supera als fabricants europeus de l'estudi i s'estableix com la marca d'origen xinès amb la puntuació més alta.
#EWC
Bridgestone torna a equipar els millors
Bridgestone tornarà a equipar els principals equips del Campionat del Món de Resistència FIM (EWC) amb els seus pneumàtics de moto prèmium BATTLAXi, amb això, donarà continuïtat a una col·laboració que va començar l'any 2017.
Enguany, la companyia reforça la seva presència en la principal sèrie de carreres de resistència del món en convertir-se en proveïdor de pneumàtics de set equips, enfront dels cinc de 2025. "El Campionat del Món de Resistència FIM és el millor camp de proves per al rendiment, la durabilitat i la innovació dels pneumàtics", segons la marca.
#PROJECTE
Adjudicats 3,3 milions per al projecte d'Ebro
El ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, va anunciar que s’han adjudicat 3,3 milions d’euros per a la consolidació del projecte d’Ebro a la Zona Franca de Barcelona dins del paquet de 200 milions d’euros del PERTE VEC 4 del vehicle elèctric connectat (VEC).
Així mateix, va dir que la publicació de l’ordre de bases del nou PERTE VEC 5, dotat amb 100 milions d’euros i que es regirà pel nou marc d’ajuts d’Estat de la Comissió Europea, que inclou més flexibilitats per a l’execució dels projectes. L’obertura del període de sol·licituds serà del dia 7 d’abril fins al dia 13 del mateix mes.
#MGS9 PHEV
MG ha anunciat el llançament del seu primer SUV de set places
MG Espanya ha anunciat el llançament comercial del seu primer SUV de 7 places, el nou MGS9 PHEV, que arriba al mercat com el vehicle de 7 places amb etiqueta Zero Emissions amb la millor relació preu/equipament de tot el mercat.
Disponible a Espanya des de 32.990 euros, incloent-hi tots els descomptes aplicables, aquest nou model reforça l'aposta de la marca per oferir vehicles electrificats accessibles, amplis i tecnològicament avançats per a les famílies. Dissenyat per a adaptar-se a tots els escenaris d'ús, el MGS9 PHEV combina un interior ampli, versàtil i confortable, amb tres files de seients i un elevat nivell d'equipament.