Les matriculacions de motos freguen les 58.000 el 2025

Segons dades presentades aquesta setmana per Anesdor, l'Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, les matriculacions de motocicletes i vehicles lleugers van augmentar un 6,2% l'any 2025 en comparació amb l'any anterior, fins a arribar a les 57.906 unitats.
A Catalunya, i per demarcacions, la de Tarragona va ser la que més va créixer percentualment, amb un 7,5%, situant-se en 6.329 unitats. A les comarques barcelonines, les matriculacions d'aquests vehicles van augmentar un 7,1%, fins a 44.577 unitats, mentre que, a les gironines, l'increment va ser d'un 1,8%, amb un total de 6.329 unitats. En canvi, la demarcació de Lleida va ser l’única del territori català que va reduir les seves vendes respecte a l'any 2024, amb un 2,9% (1.838). Aquesta va ser una de les sis províncies de l’estat espanyol que va experimentar una davallada interanual, que també es va donar a altres com Terol, Saragossa, Toledo, Burgos i Àlaba.
Al conjunt de l’Estat, les matriculacions de motos i vehicles lleugers es van incrementar un 6,9% el 2025 respecte al 2024, amb 265.220 unitats. Pràcticament, el 50% del mercat (132.264) va correspondre a motocicletes tipus scooter, que van pujar les vendes un 12,9% interanual. També van experimentar una crescuda les motos elèctriques, que va ser de l’11,4%, fins a 8.882. Per contra, van caure un 4,1% les transaccions de ciclomotors, amb una xifra total de 13.011 unitats.
Continuarà creixent
La patronal Anesdor, d'altra banda, calcula que aquest any 2026 seguirà el creixement d’aquest parc de vehicles, però d’una forma “més moderada”. Considera que aquest increment serà al voltant del 4%, i amb un total, aproximat, de 275.700 matriculacions.
Anesdor, altrament, lamenta que les administracions “no estan fent valdre els avantatges” de la motocicleta, en el sentit que és “una gran solució” a la descongestió del trànsit a les ciutats. Segons l'Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, la seva presència suposa “la millora de la qualitat de l’aire”. A més, critica que a la llei de Mobilitat Sostenible “no es parli” d’aquest vehicle i als plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS) “la majoria dels municipis, tampoc li donen un tractament específic”.