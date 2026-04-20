Creixement d'un 6,82%

La xarxa d'infraestructures de recàrrega d'accés públic a Espanya va arribar a un total de 53.414 punts operatius amb data d'1 d'abril de 2026, segons les dades de AEDIVE (Associació Empresarial per al Desenvolupament i Impuls de la Mobilitat Elèctrica) recollits del conjunt d'operadors (CPOs) de recàrrega. Aquest volum suposa un creixement del 6,82% respecte al volum registrat a 31 de desembre de 2025.
L'evolució dels últims mesos, indica que es continua registrant una tendència d'augment en el desplegament de les infraestructures de recàrrega pública d'alta potència. En aquest sentit, els punts de càrrega ultraràpida que estan per sobre dels 350 kW s'han incrementat en un 11,59%, i aquells que van de 150 a 350 kW han pujat un 9,89%. Així mateix, cal destacar que els punts de càrrega ràpida (de 50 a 150 kW) han crescut un 11,37% fins a l'1 d'abril de 2026.
Major quantitat
Pel que fa al desplegament per comunitats autònomes, Catalunya, Madrid i Andalusia continuen sent les tres regions amb la quantitat més gran de punts de recàrrega. Entre totes tres sumen gairebé el 48% del total de les infraestructures; si s'afegeix la Comunitat Valenciana, aquestes quatre comunitats freguen gairebé el 60% de la xarxa pública.
Arturo Pérez de Lucía, director general de AEDIVE, va destacar la tendència de creixement sostingut en el desplegament dels punts de recàrrega d'alta potència, “configurant una xarxa d'infraestructures que avui dia soluciona les necessitats dels conductors i dona resposta a l'evolució de l'increment de les matriculacions de vehicles elèctrics”.
Arriba el nou EQS, el més intel·ligent
El nou Mercedes-Benz EQS, que segons la firma alemanya és "més intel·ligent que mai", ofereix una autonomia de 926 quilòmetres del WLTP, que permet viatges llargs sense necessitat de parades, a més d'una potència de càrrega de fins a 350 kW, ja que, en 10 minuts, es pot recarregar fins a 320 quilòmetres d'autonomia.
Mercedes-Benz, amb aquest model, és el primer fabricant alemany a incorporar el sistema de direcció per cable (Steer-by-wire) a un cotxe de producció en sèrie. A més, incorpora un supercomputador amb IA que manté el programari actualitzat. L'EQS va ser un dels pioners en tecnologia, l'any 2021.
Reconeixement per a Iveco Bus
La revista especialitzada alemanya Busplaner va atorgar a Iveco Bus el Premi Internacional a la Sostenibilitat 2026 al Crossway Low Entry Elc. Aquests premis, que se celebren cada dos anys des de 2013, reconeixen a les empreses que aconsegueixen combinar amb èxit el màxim rendiment econòmic, la responsabilitat social i la protecció del medi ambient.
Es tracta del tercer reconeixement que rep aquesta empresa per part d'aquesta revista.
Volkswagen manté la quota de mercat
El Grup Volkswagen ha aconseguit mantenir en gran part la seva quota de mercat global en el primer trimestre de 2026 en comparació amb el mateix període de l'any anterior. El creixement a Sud-amèrica (+7%), Europa occidental (+4%) i Europa central i de l'Est (+8%) va compensar parcialment les caigudes registrades a la Xina (-15%) i Amèrica del Nord (-13%).
El Grup Volkswagen es manté com a clar líder del mercat BEV a Europa i continua en trajectòria de creixement (+12%), amb una quota d'elèctrics que augmenta a Europa occidental del 19% al 20%.
Suzuki llança una gamma alta especial
Suzuki llança a Espanya la nova gamma Hamamatsu Special Edition, una proposta que eleva el posicionament de la seva gamma alta mitjançant una combinació d'equipament exclusiu addicional de fàbrica, una identitat estètica diferenciada i condicions d'accés especialment avantatjoses a través de Suzuki Option.
Aquestes edicions especials abasten alguns dels models més representatius del catàleg actual de la signatura japonesa: GSX-S1000, GSX-S1000GX, GSX-S1000GT, V-Strom 1050 Tech i V-Strom 1050DE. Tots amb una completa dotació d'accessoris originals.
El Dacia s'ha convertit en el model més venut el primer trimestre
El model de la marca Dacia Sandero s'ha convertit en el model més venut al país, amb 7.526 unitats comercialitzades en el primer trimestre, mantenint així el seu lideratge en què portem d'any.
Dacia Sandero, el vehicle més venut a Espanya des de 2013 i a Europa des de 2017, manté el seu lideratge en 2026 i continua marcant una època a causa del seu gran èxit comercial.
En total, ja són tres generacions d'aquest automòbil, i una reputació que segueix en augment per a aquest model, que s'ha convertit en imprescindible en el mercat de l'automòbil nacional gràcies a la seva excel·lent relació valor-preu. Dacia es consolida com la segona marca més venuda a particulars.