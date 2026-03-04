Movento escull Terrassa per obrir el seu primer concessionari Mazda a Catalunya

Movento, divisió d’automoció del grup vallesà Moventia, ha triat Terrassa per inaugurar el seu primer concessionari oficial de Mazda a Catalunya. L’establiment, situat al carrer de Colom, 390, marca l’inici de l’expansió territorial de la marca japonesa dins la xarxa catalana del grup.
Fins ara, Movento operava amb Mazda exclusivament a Madrid, arran de l’aliança amb Grup Gil formalitzada el 2024. Ara Movento inicia una nova etapa a Catalunya amb la seva primera botiga oficial Mazda al territori.
Terrassa marca l'inici d'aquesta expansió a Catalunya. Segons explica la mateixa companyia en un comunicat, la capital vallesana és un dels principals pols comercials del grup: agrupa concessionaris de diferents marques, entre elles Mercedes, Volkswagen, SEAT, Audi, Škoda, Renault i Dacia, i representa al voltant del 40% dels turismes venuts al municipi.
Un centre amb 1.300 metres quadrats i servei integral
El nou concessionari s’articula en dues àrees diferenciades: una zona comercial de 300 metres quadrats i un taller de 1.000 metres quadrats. El centre comptarà amb un equip inicial format per cinc professionals i, a més, es complementa amb la presència de Movento Autoselecció, especialitzat en vehicle d'ocasió.
Des d’aquest punt es comercialitzaran models estratègics com el Mazda3, el CX-30 i el CX-5, amb especial focus en la gamma SUV, un dels segments amb més demanda del mercat.
Segons el CEO de Movento, Miquel Martí Pierre, l’obertura del primer concessionari Mazda a Terrassa suposa “l’inici d’una nova etapa a Catalunya” i reforça l’aposta per una marca “fiable, moderna i amb una proposta molt competitiva”, tot consolidant l’estratègia de creixement del grup al territori.