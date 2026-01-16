El RACC vol més educació viària a les escoles

El RACC reclama reforçar l'educació viària a les escoles per millorar la seguretat viària i reduir les víctimes de trànsit. Ho va manifestar el president de l'entitat, Josep Mateu, en el marc de la 31a edició del Fòrum Barcelona de Seguretat Viària, celebrada a la seu del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports. En la intervenció d'obertura institucional, Mateu va defensar una educació viària que comenci a l'escola, però que també es mantingui al llarg de la vida, combinant formació inicial, formació continuada i accions de sensibilització. El president d'aquesta entitat va afegir que l’educació viària no pot ser una acció puntual, sinó un aprenentatge continu.
Mateu va posar especial èmfasi en la necessitat de reforçar la formació entre infants i joves en un context de transformació accelerada de la mobilitat urbana i metropolitana i un espai públic cada cop més complex. En aquest sentit, va remarcar que l’educació viària no ha de ser un contingut accessori, sinó un aprenentatge clau per generar més consciència dels riscos i més respecte als col·lectius vulnerables.
Amb la participació
La jornada va comptar també amb la participació del tinent d'alcalde de Seguretat, Prevenció, Règim Interior i Convivència de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, que va recordar que el febrer del 2025 es va aprovar una nova ordenança de circulació de la ciutat que adapta la norma a les noves formes de mobilitat com els patinets.
Batlle va subratllar que la prevenció i la pedagogia viària són elements "crucials" per a la seguretat en la mobilitat i va coincidir amb Mateu en la importància de la pedagogia als més joves. "És una forma de prevenció, i com sempre he dit, la seguretat viària hauria de ser una assignatura obligatòria als currículums de les escoles", va detallar.