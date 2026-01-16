Un 27% més d'estacions de recàrrega que fa un any

Catalunya va acabar el 2025 amb 11.580 estacions de recàrrega de vehicles elèctrics, prop d'un 27% més que l'any 2024, que va tancar amb 9.125. Ho explica el baròmetre de l'electromobilitat elaborat per l'Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones). És la comunitat autònoma que més en va registrar de l’Estat, concentrant una cinquena part del total (53.072), per davant de Madrid (7.941) i Andalusia (6.813), les altres dues regions que més en van notificar l’any passat.
L’entitat també destaca la pujada en 6,9 punts de l’indicador global d’electromobilitat català, passant de 18,5 a 25,4 sobre 100. Es tracta d’un índex per sobre de la mitjana estatal (22,9) i Catalunya va contribuir a l’impuls d’aquesta mobilitat sostenible a l’estat espanyol, juntament amb Madrid (34,1) i Navarra (29,8). L’informe també subratlla que Catalunya va censar 3.390 punts per endollar fora de servei dels 11.580, un increment del 38,4% respecte a la dada de fa un any (2.449).
6,9%
és l'augment que ha experimentat de l’indicador global d’electromobilitat català de l'any 2024 al 2025, que passa d'un 18,5 a un 25,4 sobre 100
D’aquesta manera, la patronal constata que si estiguessin actius, n’hi hauria més de 69.412 a tot l’Estat. Al conjuntat de l’estat espanyol, es van xifrar 16.340 i els motius eren per trobar-se en mal estat, avariats o perquè no s’havien pogut connectar a la xarxa. Anfac assegura que és “vital” posar focus en aquesta situació i avançar cap a una única plataforma oficial d’informació a l’usuari que ofereixi informació fiable.
El document publicar per aquesta patronal també posa l’accent en l’increment de les estacions de recàrrega ultraràpida (igual o superior a 150 kW) a Catalunya, fins a 644, el que representa un 60% més que el 2024. El baròmetre de l'Anfac també apunta que la penetració del vehicle electrificat al mercat català va augmentar 10 punts (del 23,8 al 33,8). Es tracta d'increment, però, que va quedar lluny del primer territori del rànquing, que va ser Madrid, comunitat que va incrementar la seva posició en 19,6 punts.
"Cal continuar treballant en aspectes com la xarxa de recàrrega ràpida", van dir des de l'Anfac
La mitjana estatal es va situar en 32,6 (quan el 2024 va ser de 21,4). Es tracta d’una crescuda per sobre de la mitjana europea (+7,2 punts), tot i que al club comunitari la xifra general és de 45,8 punts sobre 100. La patronal ha destacat l’augment de 13,2 punts espanyol, que s’ha allunyat dels països de la cua del rànquing.
El director general d’Anfac, José López-Tafall, va remarcar que el 2025 va ser un any “clau” per al desenvolupament de la mobilitat sostenible i ha celebrat els avenços en l’adopció del vehicle electrificat, retallant “a poc a poc” les diferències amb la mitjana europea. “Cal continuar treballant en aspectes com la xarxa de recàrrega ràpida (sobretot en trams interurbans), perquè el vehicle elèctric es consolidi com l’opció per a tots els que es desplacen per les carreteres”, va dir.
El compromís
En la seva recent visita a l’empresa vallesana Circutor, especialitzada en solucions per a l’eficiència energètica, tecnologies de gestió del consum elèctric i la recàrrega de vehicles elèctrics, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va reiterar el compromís del Govern de la Generalitat de Catalunya amb la mobilitat elèctrica. En aquest sentit, va destacar els esforços que està fent l'executiu català en matèria d’electrificació a través del Pla d’Impuls al vehicle elèctric 2025-2030, amb la voluntat que “la manca de punts de recàrrega no sigui un element limitant”
Paneque també va enumerar mesures com l’electrificació de la flota de vehicles de la Generalitat, els incentius a l’adquisició de vehicles electrificats i de punts de recàrrega i les mesures d’incentiu i de simplificació per al desplegament de la xarxa de recàrrega d’accés públic. “El compromís del Govern amb l’electrificació de la mobilitat és absolut”, va assegurar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
Una empresa referent
Circutor és un referent en solucions tecnològiques per millorar l'eficiència energètica, la qualitat del subministrament elèctric i la mobilitat elèctrica. Té presència en més de cent països i continua innovant per transformar la gestió de l'energia en tots els sectors. Aquesta empresa vallesana desenvolupa solucions integrals aplicables en una àmplia varietat d'entorns, des de la indústria i l'edificació fins a les infraestructures de recàrrega de vehicle elèctric.
Originària de Terrassa, Circutor fa anys que té la seva seu a Viladecavalls. La van fundar, l'any 1973 tres professors de l'Institut Politècnic de Terrassa, per Ramon Comellas, Ramon Pons i Francesc López. L'empresa ha estat sempre pionera en el mercat de l'energia i va llançar els primers transformadors diferencials i relés electromecànics fabricats a Espanya.