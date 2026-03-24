Arnau Bartés participarà en tres proves del S-CER

El pilot ullastrellenc Arnau Bartés, acompanyat de la seva copilot, la gallega Melisa Lorenzo, prendrà part de tres proves del S-CER (Supercampionat d'Espanya de Ral·lis) d'enguany. És el premi al títol obtingut l'any passat a la Copa Hyundai i20N Rallye, que els permetrà, com a mínim, participar en tres de les curses de l'edició de 2026, amb un Hyundai i20N Rally2 'Step2'.
Aquest cap de setmana, el pilot vallesà, que continuarà comptant amb el suport de Vallpark Motors aquesta campanya, participarà en la primera cita, el Rallye La Nucía Mediterrani, però com a pilot de proves de Hyndai Espanya. Bartés correrà a la caravana de seguretat per continuar amb l'evolució d'un sistema de frenada que estrenen per a aquesta temporada els Hyundai i20N N3.
Els caps de files de l'equip gestionat per Hyundai Customer Racing Ibèria seran el madrileny Pepe López i el gallec David Vázquez i debuten aquest cap de setmana en el Rallye La Nucía. És la sisena aparició de Huyndai Espanya en el Supercampionat d'Espanya de Ral·lis.
Complir l'objectiu
"Es presenta una temporada de somni, en la qual, gràcies a Hyundai, podré complir l'objectiu i el somni de competir amb un cotxe de la categoria Rally2 en el S-CER", va manifestar el pilot d'Ullastrell. Bartés va assenyalar també que "hem d'aprendre tot el possible el més ràpid que puguem i demostrar del que som capaços". El repte de Bartés i Lorenzo és continuar desenvolupant-se en el S-CER a través d'un programa parcial que té el suport també de la RFEDA (Real Federació Espanyola d'Automobilisme).
Pel que fa a la resta de proves, els dies 10 i 11 d'abril se celebrarà el Rallye La Llana, els dies 12 i 13 de juny serà el torn del Rallye Ourense, mentre que el Rallye Recalvi Rías Baixas està previst per als dies 3 i 4 de juliol. Després de l'estiu, els dies 25 i 26 de setembre, es disputarà el Rallye Villa de Llanes i la temporada acabarà els dies 23 i 24 d'octubre, amb la celebració del RallyRACC Catalunya – Costa Daurada.
D'entrada, la participació de Bartés en la màxima categoria estatal serà en tres d'aquestes curses del calnedari. Concretament, el pilot ullastrellenc correrà en les dues que tindran lloc terres gallegues, les d'Ourense i la de les Rias Baixas, i a la de Llanes, que es disputa al principat d'Astúries.