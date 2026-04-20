El Ral·li de Motos Antigues ultima els preparatius

La 48a edició del Ral·li de Motos Històriques Ciutat de Terrassa ultima els seus preparatius. Aquest esdeveniment, que organitza cada any l'Escuderia Motor Atlètic Terrassa Hockey Club (MATHC), se celebrarà el diumenge dia 26 d'abril i, com és habitual, hi haurà fins a set categories que estableix la FIVA, la Federació Internacional de Vehicles Antics.
El nombre de participants està limitat a 100 pilots. Una de les novetats d'enguany és que, pel requisit del Departament de Trànsit de la Generalitat de Catalunya, serà obligatori que els participants facin arribar als organitzadors una còpia del justificant de pagament de l'assegurança del vehicle que prendrà part en aquesta competició.
Les categories seran les següents: Classe A - antigues, per a motos fabricades fins al 1903; Classe B – Veteranes, per a les fabricades des de 1904 a 1918; Classe C – Vintage, per a les fabricades des de 1919 a 1930; Classe D – Post Vintage, per a les fabricades des de 1931 a 1945; Classe E – Postguerra, per a les fabricades des de 1946 a 1960; Classe F – Post Clàssic, per a les fabricades des de 1961 a 1970; i Classe G – Moderna, per a les motos fabricades des de 1971 a 1990.
Poden participar en el Ral·li com a conductors els posseïdors del corresponent permís de conducció en vigor. Com a acompanyants, podran anar-hi majors de 18 anys o menors amb permís matern o patern per escrit. Els participants estan obligats a seguir les indicacions de l’organització i a respectar el vigent codi de circulació.
Els preus
Fins al dia 23 d'abril, a mitjanit, els preus per participar són de vint euros per a les Categories A, B i C i de quaranta per a les Categories D, E, E i F. Per a inscripcions a partir d'aquesta data fins al mateix dia de l'esdeveniment, els preus seran de 25 euros per a les Categories A, B i C i de 45 per a les Categories D, E, E i F. Per als socis hi ha un descompte de tres euros per a qualsevol categoria, mentre que els acompanyants, sempre que vagin de copilots a la mateixa moto, la inscripció serà gratuïta.
La inscripció inclou la plataforma online de cronometratge per GPS, un esmorzar dolç abans de la sortida, un esmorzar típic català a l'aturada prevista a Navarcles i un aperitiu per a tothom i record del Ral·li per als pilots participants. Es poden formalitzar a través de la pàgina web de l'Atlètic, www.athc.cat, a l'apartat de les seccions esportives, i a l'espai dedicat a l'Escuderia.
S'atorgaran trofeus als tres primers classificats de cada classe, el Trofeu SCRATCH categoria Pre-Guerra (Trofeu KRONOS), el Trofeu SCRATCH categoria Postguerra (Trofeu KRONOS), a la millor restauració (Preguerra), a la millor restauració (Classica Sport), a la pilot femenina més ben classificada i a la moto més antiga.