Certificats d’Estalvi Energètic (CAES)

L’increment sostingut dels costos energètics, la pressió reguladora i els compromisos en matèria de sostenibilitat obliguen les empreses, especialment les industrials, a invertir en eficiència energètica, i és en aquest context, en què els Certificats d’Estalvi Energètic (CAE) emergeixen com un instrument encara poc conegut però amb un alt potencial transformador.
Els CAE són documents oficials que acrediten els quilowatts/hora (kWh) que s’estalviaran després d’una actuació d’eficiència energètica, com per exemple: millorar l’aïllament de canonades, instal·lar variadors de freqüència per ajustar el consum del motor, implementar sistemes que aprofiten la calor residual dels processos industrials o canviar una màquina d’aire comprimit per una més eficient (hi ha més de 100 actuacions que poden generar aquests certificats).
Els kWh d’energia reduïda poden generar en un certificat susceptible de ser convertit en diners venent aquests drets a un “Sujeto Obligado”, les grans empreses obligades a pagar el Fons Nacional d’Eficiència Energètica o a promoure actuacions com les que contemplen les fitxes CAE. Això significa que no només es redueix la factura energètica amb la inversió realitzada, sinó que es pot obtenir un retorn econòmic addicional.
Aquest sistema pot permetre recuperar fins a un 30% de la inversió realitzada, o en alguns casos més, millorant de manera significativa el període de retorn dels projectes. En un entorn tan competitiu, qualsevol mecanisme que millori la rendibilitat de les inversions industrials és rellevant. Els CAE converteixen la sostenibilitat en una decisió econòmicament intel·ligent, no només responsable.
Un dels aspectes més rellevants és que les actuacions dutes a terme fins tres anys enrere també poden ser susceptibles de generar certificats. Això obre la porta a què moltes empreses puguin obtenir un retorn econòmic per inversions ja executades, reforçant encara més el seu impacte positiu.
El sistema està en funcionament a Espanya des de gener de 2023, seguint l’experiència d’altres països europeus com França o Itàlia, on fa anys que actua com a palanca d’impuls de la modernització energètica industrial.
Tanmateix, el sistema requereix coneixement tècnic i una correcta tramitació administrativa. Cal quantificar els estalvis segons les metodologies definides en les fitxes de cada actuació, verificar-los i gestionar la venda dels certificats a les empreses obligades.
La informació i l’assessorament especialitzat com el que donem des de l’Oficina de Transició Energètica de la Cecot, amb el suport de l’ICAEN, són, per tant, claus per aprofitar-ne tot el potencial.
Més enllà de l’instrument concret, els CAE simbolitzen un canvi de paradigma: l’eficiència energètica deixa de ser només una exigència reguladora per esdevenir una política industrial amb retorn econòmic directe.
La seva correcta implementació pot contribuir de manera decisiva a reforçar la competitivitat i la resiliència del nostre teixit productiu, una oportunitat que no podem deixar passar.