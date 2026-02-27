Activitats als casals cívics (II)

La setmana passada vam parlar de les activitats que tenen lloc en els casals cívics i comunitaris de la Generalitat.
Avui us en farem cinc cèntims de les activitats per a la gent gran que promou l’Ajuntament de Terrassa.
Per una banda tenim els centres cívics de l’Ajuntament. Els centres cívics formen part de la xarxa d’equipaments comunitaris de Terrassa i tenen la finalitat d’enfortir els moviments associatius i la dinamització social i cultural del conjunt d’entitats i associacions. Donen cabuda a programes, activitats i serveis per a les persones de totes les edats.
El paràgraf anterior, que figura en la pàgina de l’Ajuntament, ens deixa clar que volen servir a les persones de totes les edats, per tant també la gent gran hi té cabuda.
Aquesta els la llista de centres cívics de l’Ajuntament, amb adreça i districte: Anna Murià, Sant Ildefons 8, Districte 1. Montserrat Roig, avinguda de Barcelona 180, Districte 2. Alcalde Morer, plaça de Can Palet 1, Districte 3. Maria Aurèlia Capmany, avinguda d’Àngel Sallent 55, Districte 4. Avel·lí Estrenjer, plaça de la Cultura 5, Districte 5. Ca n’Aurell, plaça del Tint 4, Districte 4. Can Boada, Joan d’Àustria 11, Districte 5. Can Gonteres, plaça del Pi 4, Districte 5. Can Palet de Vista Alegre, Vista Alegre 11, Districte 4. Can Palet II, Túria 3, Districte 3. Can Parellada, Amèrica 33, Districte 7. Can Tusell, Tarragona 101, Districte 6. Cementiri Vell, Santiago Rusiñol 2, Districte 1. Equipament socioesportiu la Cogullada, avinguda de Joaquim de Sagrera 15, Districte 4. Francisca Redondo, plaça de la Maurina 2, Districte 4. Guadalhorce, Grups Guadalhorce 2,Districte 3. Les Fonts, Santa Teresa 1, Districte 8. Montserrat, Torre-sana i Vilardell, Salamanca 35, Districte 7. President Macià, rambla de Francesc Macià 189, Districte 6. Roc Blanc, Rafael de Campalans 6, Districte 4. Sant Pere, Vint-i-dos de juliol 337, Districte 5. Segle XX, plaça del Segle XX 11, Districte 3. Vallparadís, Soler i Palet 2, Districte 2. Vapor Gran, passeig del Vapor Gran 39, Districte 1. Xúquer, Xúquer 17, Districte 3.
De tota aquesta llarga llista a la Federació de Centres de Gent només ens consta l’existència d’una associació de gent gran en el centres cívics següents:
Al costat del nom del centre recollim el número d’activitats que s’hi realitzen.: Alcalde Morera (4), Anna Murià (62), Avel·lí Estrenjer (5), Maria Aurèlia Capmany (15) i Montserrat Roig (6). Això és un total de 90 activitats que tenen caràcter anual i com en els casals cívics i comunitaris es promouen, tal com vam explicar la setmana passada, 506 activitats tenim un total de 596 activitats que s’ofereixen a la gent gran i no tan gran de Terrassa.
La propera setmana entrarem, aquesta vegada sí, en la informació sobre la temàtica d’aquestes activitats que classificarem en sis grans grups: artístiques, manualitats, balls, culturals,noves tecnologies i saludables.