El Circuit torna a bategar

Durant massa temps el Circuit Municipal de Ciclisme de Terrassa va perdre activitat, presència i energia.
Un espai que havia estat referent del ciclisme a la ciutat es va anar apagant a poc a poc, fins al punt que molts es preguntaven si tornaria a ser el que havia estat. Avui la resposta és clara: sí.
Hi ha equipaments que són molt més que unes instal·lacions esportives. El Circuit forma part de la història esportiva de la ciutat i, a més, de Catalunya, és el primer circuit construït a tot el país. Durant anys havia perdut part del dinamisme que l’havia convertit en referent, però avui la realitat és diferent.
En poc més d’un any hem passat de 41 socis a més de 125 abonats. Però el canvi real no és només numèric: es veu cada tarda, amb el Circuit ple de vida. Es nota en els entrenaments, en els grups que creixen, en els nous ciclistes que s’hi incorporen i en les famílies que tornen a veure aquest espai com un punt de trobada.
La recuperació no ha estat improvisada. Hem començat pel que era imprescindible: nou enllumenat LED, neteja i recuperació del perímetre, i adquisició d’eines pròpies per garantir un manteniment constant i professionalitzat. Aviat s’hi sumaran noves millores com la renovació dels lavabos i dutxes, la construcció d’un petit vestidor i la instal·lació d’un mòdul polivalent que funcionarà com a oficina, aula de formació i espai per als abonats. Aquestes actuacions reforçaran encara més la qualitat i funcionalitat de l’equipament.
El veritable motor del renaixement és l’activitat diària de l’Escola de Ciclisme Vallès. Infants, joves i adults entrenen cada setmana, i fan que el Circuit no sigui només un espai per a competicions puntuals, sinó un lloc amb vida constant.
També hem reforçat la programació amb proves oficials de la Federació Catalana de Ciclisme, nous grups d’entrenament i cursos de carretera per a homes i dones que aquest any ja superen les 20 classes individuals. L’objectiu no és només omplir el calendari, sinó construir base, talent i futur.
El Circuit no és només asfalt. És esforç, superació i comunitat. És un espai on es formen ciclistes i persones.
Encara queda feina per fer, i no defugim els reptes. Però avui el Circuit ha deixat enrere l’etapa d’estancament i ha entrat en una fase de consolidació i creixement real. I això no és fruit de la casualitat; és fruit d’una decisió: apostar pel Circuit i creure en el seu potencial.
El futur del ciclisme a Terrassa no s’espera. Es construeix.