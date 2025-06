Des del 2011 està prevista, a Rubí, la construcció de l’Hospital Vicenç Ferrer.

Així s’ha recordat amb la col·locació de les primeres pedres en períodes electorals, en un terreny que l’Ajuntament de Rubí té previst lliurar al polígon industrial de Can Sant Joan, un lloc amb zero transports públics.

Aquesta setmana s’ha fet públic que aquest hospital, que ara fa 14 anys que està projectat, no serà un hospital, sinó que serà un Centre d’Alta Resolució Sanitari i que es preveu entri en funcionament l’any 2028.

Un Centre d’Alta Resolució Sanitari (CAR) és una instal·lació mèdica que ofereix serveis especialitzats com cirurgia ambulatòria, proves diagnòstiques, hemodiàlisi i atenció urgent. A diferència d’un hospital convencional, aquest CAR no disposa de llits per a ingressos, sinó que se centren en tractaments ràpids i eficients, de les 8 del matí a les 8 del vespre. En definitiva, és una mena de CAP o CUAP ampliat per evitar desplaçaments innecessaris als hospitals de referència.

Els tres alcaldes i alcaldesses de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal han expressat una gran satisfacció i acceptació davant aquest anunci. És molt preocupant aquesta acceptació i satisfacció dels dirigents polítics per dos motius.

El primer, permetre i acceptar la creació d’un servei que no és un hospital, com s’havia promès. Un hospital sense llits no és un hospital, i això comportarà el perjudici de continuar depenent dels hospitals de referència ja saturats, com MútuaTerrassa i l’Hospital de Terrassa.

El segon, s’accepta que aquest centre sigui gestionat per una empresa privada. Això genera una gran preocupació, perquè s’exigeix una gestió 100% pública d’aquest servei, sigui quin sigui el seu format. Els dirigents polítics que avui beneeixen i accepten aquesta proposta haurien de reflexionar, o algú ho hauria de fer per ells. En aquest cas, seria bo de fer-ho amb la ciutadania mobilitzada.

Estem parlant d’una subcomarca del Vallès, amb una població de gairebé 200.000 habitants i amb infinites possibilitats de creixement, que no disposa de cap hospital públic.

Ens volen continuar portant a uns hospitals saturats de pacients, amb llistes d’espera immenses i passadissos d’urgències saturats per la manca de disponibilitat de llits. Es pot permetre això? És aquest el camí? Jo crec que no, i estic segur que la major part de la ciutadania tampoc està disposada a acceptar aquest despropòsit, que es presenta com a irreversible veient la passivitat amb què s’accepten aquestes propostes, per part dels nostres polítics i els seus partits polítics corresponents.

Per tot això, cal fer una crida a la ciutadania de totes les ciutats afectades —Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal— i també a les ciutats que depenen dels actuals i saturats hospitals de referència, MútuaTerrassa i l’Hospital de Terrassa, que ja es veuen avui afectats pels col·lapses dels serveis, per exigir a les nostres autoritats:

Una posició en contra d’aquesta proposta de Centre d’Alta Resolució Sanitari.

La continuació de la demanda per a la construcció d’un hospital per a Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal, amb les condicions adequades per a una població de 200.000 habitants. Això significaria pel cap baix un equipament mínim de 200 llits, seguint les directrius de l’Organització Mundial de la Salut, que recomana un llit per cada 1.000 habitants.

Que aquest hospital sigui gestionat 100% pels serveis públics de la Generalitat de Catalunya, i en cap cas per empreses privades. Els diners dels nostres impostos no han d’anar a mans privades.